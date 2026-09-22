Sénégal: « Joal», poème de Léopold Sédar Senghor - Souvenirs du royaume d'enfance, symphonie du vers libéré

Publié en 1945 dans le recueil Chants d'ombre, le poème « Joal » s'impose comme le manifeste intime de la Négritude. Derrière l'apparente simplicité d'un cri nostalgique rythmé par le célèbre « Je me rappelle », l'académicien-président, Léopold Sédar Senghor, déploie une mécanique poétique d'une précision chirurgicale, réinventant la versification française sous le battement du tam-tam africain.

C'est une clameur qui traverse l'Atlantique et brise le givre parisien. Lorsqu'en 1945, un jeune agrégé de grammaire nommé Léopold Sédar Senghor publie Chants d'ombre, l'Europe panse encore ses plaies de guerre. Pourtant, au milieu des décombres idéologiques de l'Occident, une voix s'élève pour chanter une rive de sable fin, bordée de palmiers et d'ombres vertes : Joal.

Ce petit comptoir côtier du Sénégal constitue le centre de gravité d'une mythologie personnelle que le poète appellera plus tard son « Royaume d'enfance ». L'article-fleuve qui suit propose de disséquer ce monument textuel, en révélant comment l'orfèvre de la langue française a brisé les chaînes de la métrique classique pour y faire pulser l'âme africaine. Le poème s'ouvre de manière abrupte : « Joal ! Je me rappelle. »

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Le point d'exclamation initial est un coup de gong. Ce nom propre, projeté en tête de phrase, fonctionne comme une formule magique, un sésame ouvrant les vannes du souvenir. Joal ! Je me rappelle. Mais il faut aller à Mbine Diogoye (chez le père de Senghor) pour comprendre le vers qui suit « Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas ». La structure globale repose sur le principe de la laisse poétique décroissante.

Le poème se déroule selon un balancement strophique irrégulier alternant quatrains, distiques, tercets et vers isolé. Ce squelette textuel épouse les mouvements d'une marée mémorielle : d'abord l'afflux désordonné d'images lumineuses, puis le reflux douloureux vers la réalité de l'exil.

L'anaphore de la première personne du singulier (« Je me rappelle ») revient à six reprises. Loin d'être une simple redondance stylistique, elle s'apparente à une incantation liturgique ou au chant responsorial du griot.

Une versification réinventée

Mais pour comprendre le génie technique de Senghor, il faut observer sa gestion du vers. En tant que premier Africain agrégé de grammaire, Senghor maîtrise l'alexandrin traditionnel sur le bout des doigts. S'il choisit ici le vers libre, ce n'est pas par facilité, mais par choix esthétique et politique.

Le poème refuse la rime régulière et le décompte fixe des syllabes (isochronisme). On passe sans transition d'un vers court à un vers ample. Par exemple, le vers « Je me rappelle les fastes du Couchant » (un hendécasyllabe) côtoie le vers-fleuve « Où Koumba N'Dofène voulait faire tailler son manteau royal ». L'absence de rimes en fin de vers est compensée par un système complexe de rimes internes et d'assonances et d'allitérations. Il faut aussi comprendre que le vers de Senghor constitue un « verset », hérité de la poésie de Paul Claudel et d'options bibliques, mais profondément réinvesti par la rythmique africaine.

Le rythme n'est plus dicté par l'oeil ou par la règle artificielle du e muet, mais par la respiration pulmonaire et la percussion. Le poète utilise les coupes syntaxiques (les virgules et les tirets) pour marquer des pauses qui correspondent exactement aux accents d'un tambour : « Les choeurs de lutte - oh ! la danse finale des jeunes hommes, buste / Penché élancé... ». Mais l'analyse de la versification de « Joal » ne peut s'abstraire de sa dimension sonore et culturelle.

L'enfant de Joal réalise un coup de force stylistique majeur en faisant cohabiter des éléments de la culture catholique occidentale avec le paganisme traditionnel africain. Le vers le plus célèbre à cet égard est sans doute : « Je me rappelle les voix païennes rythmant le Tantum Ergo ». Le rythme du vers est d'une régularité métronomique. Le poète utilise la langue du colonisateur, sa religion et sa métrique, mais il en subvertit la raideur en y injectant la syncope africaine. D'ailleurs, les mots vernaculaires insérés dans le texte (Koumba N'Dofène, Kor Siga) jouent le rôle de ruptures tonales volontaires, des balises identitaires impossibles à lisser par la diction classique française. La fin du poème marque également une rupture brutale dans la scansion.

Le voyage mémoriel s'interrompt pour ramener le poète à sa triste réalité de déraciné. « Je me rappelle, je me rappelle... Ma tête rythmant Quelle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois Apparaît un jazz orphelin qui sanglote sanglote sanglote. Le rythme, autrefois vigoureux et associé aux danses des jeunes hommes et aux luttes, s'étiole. Les points de suspension matérialisent l'essoufflement de la mémoire. Le verset s'allonge de manière monotone (« Quelle marche lasse le long des jours d'Europe... »), traduisant la lourdeur du temps européen, linéaire et gris.

La triple répétition finale du verbe « sanglote sanglote sanglote » fonctionne comme une plainte agonisante, mais aussi comme la cellule rythmique terminale d'un morceau de blues ou de jazz. « Jazz », terme moderne et urbain, surgit pour faire écho aux « rhapsodies des griots » du début, unissant les souffrances de la diaspora noire dans un même élan musical.

Il faut également mesurer la portée historique de cette mémoire. En 1945, parler de l'Afrique dans la poésie française ne consiste pas seulement à introduire quelques paysages exotiques dans une littérature européenne. Senghor inverse le regard. Il ne demande pas à l'Afrique d'entrer timidement dans la littérature française comme un objet pittoresque. Il fait de l'Afrique le sujet d'une parole souveraine.

Le geste est considérable. Le poète écrit dans la langue apprise à l'école coloniale, mais il y installe les cadences, les images, les noms, les personnages et les valeurs d'un univers africain. Cette tension traverse toute l'oeuvre. Le français n'est ni rejeté ni accepté tel quel. Il est travaillé, infléchi, musicalisé. Senghor le fait résonner autrement. Il l'oblige à accueillir des réalités, des sonorités et des imaginaires que son usage académique traditionnel ne suffisait pas à contenir.

De Joal à l'universel

Le poème ne choisit pas entre l'enracinement et l'ouverture. Il fait de l'un la condition de l'autre. Plus Senghor plonge dans son royaume d'enfance, plus sa poésie s'élargit. Le particulier devient la porte d'entrée de l'universel. La petite ville côtière devient une scène où se rencontrent l'Afrique et l'Europe, l'enfance et l'âge adulte, le paganisme et le christianisme, la tradition orale et l'écriture savante, le chant du griot et les sonorités modernes du jazz. Le poème est donc aussi un texte de circulation. Circulation des langues, des mémoires, des rythmes, des croyances et des imaginaires.

La mer qui borde Joal prend aussi une valeur symbolique. Elle sépare, mais elle relie aussi. Elle est la frontière entre le pays natal et les ailleurs, entre l'enfance et l'âge adulte, entre le continent africain et l'Europe. Le poète est de part et d'autre de cette ligne d'eau. Son corps se trouve loin, mais sa mémoire demeure ancrée dans le sable natal. « Joal » désigne alors l'une des expressions les plus accomplies de cette poétique de la mémoire.

Senghor y fait de l'enfance une terre de résonance, de l'exil une blessure féconde et de la langue française une matière capable d'accueillir d'autres souffles. Le poème ne restitue pas simplement un passé perdu. Il le recrée dans une langue nouvelle, suffisamment française pour être entendue au-delà de l'Afrique, suffisamment africaine pour ne jamais perdre la cadence de son origine.