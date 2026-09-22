Sénégal: Épuisement des crédits Woyofal - La Senelec invoque la hausse de la consommation

L'épuisement jugé rapide des crédits Woyofal par de nombreux consommateurs s'explique notamment par la hausse de la consommation d'électricité, selon le directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye. Invité du journal de 20 heures de la RTS, il a également apporté des précisions sur le système de tarification et le fonctionnement des compteurs.

Face aux nombreuses interrogations des usagers qui constatent que leurs crédits Woyofal s'épuisent plus rapidement, Papa Toby Gaye a d'abord rappelé que le niveau de consommation des ménages a augmenté. « Il y a l'augmentation de la consommation, qui est réelle. Ça, c'est un fait », a déclaré le directeur général de la Senelec. Il a également précisé que les tarifs du Woyofal n'avaient pas connu de nouvelle modification depuis la baisse appliquée sur la première tranche en décembre dernier. Selon lui, la Senelec ne fixe pas directement les tarifs de l'électricité.

L'autre explication avancée concerne le mécanisme de tarification progressive. Papa Toby Gaye a expliqué que le coût de production de l'électricité varie selon les moyens de production mobilisés. Lorsque la demande augmente, la Senelec doit faire appel à des centrales dont les coûts de production peuvent être plus élevés.

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« À chaque fois que la demande augmente, nous passons des centrales les moins chères aux centrales les plus chères », a-t-il expliqué. Le directeur général a cité, à titre d'exemple, certaines centrales solaires dont le coût de production serait inférieur à celui d'autres unités de production. Selon cette logique, une hausse de la consommation entraîne progressivement le recours à des moyens de production plus coûteux, ce qui se reflète dans le système de tarification.

Près de 900 000 clients dans la première tranche

Papa Toby Gaye a par ailleurs souligné qu'environ 900 000 clients se trouvent dans la première tranche de consommation. Il a estimé qu'une éventuelle réflexion sur une tarification uniforme devrait prendre en compte la situation de ces ménages.

« Lorsqu'on fait une tarification moyenne, est-ce que c'est un juste prix pour ces gens-là ? », s'est-il interrogé, appelant à un débat sur la compréhension et l'évolution du système tarifaire. Concernant les soupçons de mauvais mesurage évoqués par certains consommateurs, le directeur général de la Senelec a écarté l'existence d'un problème généralisé au niveau des compteurs Woyofal.

« Les compteurs aujourd'hui sont étalonnés », a-t-il assuré. Il a précisé que cette opération relève des services compétents en matière de métrologie et de contrôle. Des dysfonctionnements ponctuels peuvent toutefois survenir. Dans ce cas, les clients peuvent saisir la Senelec afin que le compteur concerné fasse l'objet d'un contrôle.