Tunisie: Tournoi de Saint-Tropez - Le tennisman tunisien Moez Chargui vise les huitièmes

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 378e mondial, affronte l'Allemand Daniel Masur, classé 406e mondial, ce mardi dans le cadre des seizièmes de finale du tournoi Challenger de Saint-Tropez, en France. Cette compétition se dispute sur des courts en dur et offre une dotation globale d'environ 204 000 euros.

Chargui a décroché sa place dans le tableau principal après s'être imposé lors des tours préliminaires face à l'Italien Luca Potenza (538e mondial) sur le score de 2-1 (6-7, 6-4, 6-3), puis contre l'Américain Karl Poling (460e mondial) sur le score de 2-0 (6-4, 7-6).

Pour rappel, Moez Chargui avait remporté la dernière édition du tournoi de Saint-Tropez en 2025, en battant en finale le Français Dan Added sur le score de 2-0.