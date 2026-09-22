Tunisie: Tournoi de Saint-Tropez - Le tennisman tunisien Moez Chargui vise les huitièmes

22 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 378e mondial, affronte l'Allemand Daniel Masur, classé 406e mondial, ce mardi dans le cadre des seizièmes de finale du tournoi Challenger de Saint-Tropez, en France. Cette compétition se dispute sur des courts en dur et offre une dotation globale d'environ 204 000 euros.

Chargui a décroché sa place dans le tableau principal après s'être imposé lors des tours préliminaires face à l'Italien Luca Potenza (538e mondial) sur le score de 2-1 (6-7, 6-4, 6-3), puis contre l'Américain Karl Poling (460e mondial) sur le score de 2-0 (6-4, 7-6).

Pour rappel, Moez Chargui avait remporté la dernière édition du tournoi de Saint-Tropez en 2025, en battant en finale le Français Dan Added sur le score de 2-0.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.