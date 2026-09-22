Tunisie: L'Afreximbank et l'ATD scellent un accord de 500 millions de dollars pour dynamiser les marchés africains

L'Afreximbank (Banque africaine d'import-export) et l'African Trade and Distribution (ATD) ont annoncé la conclusion d'une facilité de crédit mondiale d'un montant de 500 millions de dollars. Ce financement vise à soutenir les opérations commerciales, logistiques et de distribution, ainsi qu'à accélérer la circulation des marchandises et des produits à travers les marchés africains et internationaux.

Selon un communiqué de presse publié par la banque, ce financement a pour objectif de permettre à l'entreprise de développer des activités éligibles dans les domaines du commerce et de la distribution. Cela inclut l'achat et le regroupement de produits africains, le financement des coûts de transport, de stockage, de logistique et de distribution, ainsi que le développement de corridors commerciaux et de réseaux d'approvisionnement et de distribution à travers le continent.

L'African Trade and Distribution, qui a lancé ses premières opérations en Égypte avant de les étendre au Nigéria, au Malawi et au Zimbabwe, oeuvre à renforcer le commerce intra-africain, à développer les chaînes de valeur et à accroître la valeur ajoutée locale, dans le cadre du soutien à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

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Cette initiative intervient alors que la Tunisie renforce sa coopération avec l'Afreximbank. En juin 2026, l'État tunisien a en effet conclu un accord de prêt de 500 millions de dollars avec la banque, destiné à appuyer la mobilisation des ressources extérieures et à financer l'importation de produits stratégiques, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation.

Par ailleurs, la Tunisie a examiné en juin dernier, avec une délégation de l'Afreximbank, le projet de lancement d'un centre commercial africain pluridisciplinaire en Tunisie. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement de la position du pays dans le commerce africain et du développement des échanges avec les marchés du continent.

Kanayo Awani, vice-présidente exécutive de la division du commerce intra-africain et du développement des exportations à l'Afreximbank, a souligné dans le communiqué que cette facilité de crédit mondiale de 500 millions de dollars « témoigne de l'engagement d'Afreximbank à consolider l'écosystème commercial et logistique indispensable pour concrétiser le plein potentiel de la ZLECAf ».

Elle a ajouté que ce financement contribuera, en facilitant la distribution efficace des produits fabriqués en Afrique à travers le continent, à approfondir les chaînes de valeur régionales, à élargir l'accès des producteurs africains aux marchés et à stimuler les exportations manufacturées, soutenant ainsi la vision de la ZLECAf pour un économie africaine plus intégrée.

De son côté, Stuart Mackura, directeur général de l'African Trade and Distribution, a affirmé que l'exploitation du plein potentiel commercial de l'Afrique nécessite des systèmes fiables reliant les producteurs, les transformateurs, les fabricants et les marchés, selon la même source.