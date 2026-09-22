Tunisie: Médina du pays - Un appel à projets artistiques pour valoriser le patrimoine

L'association Animed a annoncé l'ouverture de l'appel à candidatures pour la présentation de projets artistiques communautaires, destiné aux artistes, collectifs et structures artistiques résidant ou actifs en Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'innovation sociale inclusive visant à valoriser le patrimoine urbain et périurbain et à l'exploiter à des fins touristiques.

Ce projet s'inscrit dans le programme Interreg NEXT Italie-Tunisie 2021-2027, financé par l'Union européenne, et vise à sélectionner quatre projets artistiques conçus et mis en oeuvre en collaboration et en partenariat avec les communautés et les habitants de la Médina de Tunis.

Cet appel à projets cherche à contribuer à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Médina, à redynamiser ses espaces locaux et à renforcer son lien avec son environnement social et culturel à travers des initiatives artistiques participatives.

L'approche adoptée place les communautés locales au coeur des processus de valorisation du patrimoine. Les projets proposés devront ainsi reposer sur la cocréation et la participation conjointe des habitants de la Médina, tout en ouvrant la voie au dialogue et à l'expression des expériences, de la mémoire collective et des récits liés à l'espace urbain.

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Les projets retenus viseront également à offrir de nouvelles visions artistiques sur la Médina, à mettre en valeur la richesse de son patrimoine, de ses pratiques et de ses espaces, et à encourager des formes novatrices de participation culturelle.

Cet appel couvre un large éventail de disciplines et de pratiques artistiques, parmi lesquelles le théâtre, les arts du spectacle, la musique, les arts visuels, la photographie, la vidéographie, le cinéma documentaire, la littérature, les contes et récits oraux, les métiers d'art contemporains, le design d'espaces publics, les pratiques numériques, ainsi que les projets hybrides et pluridisciplinaires.

À l'issue du processus de sélection et d'évaluation, quatre projets artistiques seront retenus pour être concrétisés dans la Médina de Tunis, renforçant ainsi le rôle de l'art comme outil de participation communautaire, de promotion et de valorisation du patrimoine local.