Tunisie: SNCFT - Une panne électrique perturbe la circulation des trains

22 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) informe ses usagers de perturbations partielles du trafic ferroviaire ce mardi matin 22 septembre 2026, sur la ligne des banlieues sud de Tunis ainsi que sur les lignes grandes distances reliant les gares de Tunis et Jebel Jelloud, dans les deux sens.

Ces perturbations sont dues à l'exploitation d'une seule voie entre les deux gares, après une panne affectant le câble électrique de la deuxième voie. Des travaux sont également en cours sur la troisième voie.

Les équipes techniques de la SNCFT sont mobilisées afin d'effectuer les interventions nécessaires et de permettre un retour à la normale de la circulation des trains sur l'ensemble de la ligne dans les meilleurs délais.

La SNCFT présente ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés et les remercie pour leur compréhension.

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