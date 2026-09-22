Tunisie: Tataouine - Une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW à Remada Ouest

Un projet de réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 120 mégawatts (MW) sera implanté dans la zone de Remada Ouest, dans le gouvernorat de Tataouine, pour un coût estimé à près de 80 millions d'euros, a-t-on indiqué lundi lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat.

La centrale sera réalisée sur une superficie d'environ 200 hectares et devrait produire quelque 260 gigawattheures (GWh) d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation d'environ 200.000 habitants.

Le projet devrait également contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂), à hauteur d'environ 130.000 tonnes par an.

Il comprend, outre la centrale photovoltaïque, la réalisation d'une ligne électrique aérienne à haute tension de 225 kV, d'une longueur de 2 kilomètres, qui sera raccordée au réseau de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) via une ligne électrique existante reliant Borj Bourguiba à la centrale électrique de Tataouine.

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Travaux prévus à partir du deuxième trimestre 2027

Selon les données présentées lors de la séance, les travaux de construction devraient démarrer au deuxième trimestre 2027, pour une durée contractuelle comprise entre 15 et 18 mois. L'entrée en exploitation du projet est prévue à la fin de l'année 2028.

La réalisation de la centrale devrait permettre de créer un nombre important d'emplois directs et indirects durant la phase de construction. Une fois le projet entré en exploitation, entre 10 et 15 emplois permanents devraient être créés.

La séance de travail a également été consacrée à la présentation des résultats de l'étude d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet.

Cette étude, qui sera menée conformément aux normes internationales en vigueur, a notamment porté sur les opportunités environnementales et sociales susceptibles de renforcer la durabilité du projet, notamment en matière de responsabilité sociétale.

Les participants ont, par ailleurs, souligné que l'étude reste ouverte aux propositions et observations, qui seront examinées et prises en compte en coordination avec le bailleur de fonds du projet.

Le gouverneur de Tataouine, Amir Berneji, a indiqué que la stratégie adoptée par l'État dans le domaine des énergies renouvelables vise principalement à réduire le déficit énergétique, renforcer l'autonomie énergétique du pays et accroître la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national.