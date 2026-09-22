Tunisie: Suisse - Des visites bilatérales en perspective pour donner un nouvel élan aux relations

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et le conseiller fédéral suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis, ont échangé lundi à New York des invitations pour effectuer des visites bilatérales en Tunisie et en Suisse, destinées à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays.

La rencontre s'est tenue en marge de la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Elle a permis de passer en revue les relations d'amitié et de coopération entre Tunis et Berne et de réaffirmer la volonté commune de les renforcer et d'en élargir les domaines, alors que les deux pays célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Les deux responsables ont notamment évoqué les moyens de développer la coopération économique et les investissements, ainsi que plusieurs domaines d'intérêt commun. Ils ont souligné l'importance de poursuivre la concertation et la coordination dans les cadres régionaux et internationaux.

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Les discussions ont également porté sur plusieurs échéances multilatérales, ainsi que sur des questions consulaires et des dossiers bilatéraux nécessitant un suivi conjoint, selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Nafti conduit la délégation tunisienne participant à la session de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue à New York du 22 au 29 septembre.