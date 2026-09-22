Tunisie: « Citoyenneté photovoltaïque » - Equiper gratuitement un million de familles tunisiennes en panneaux solaires

Ce mardi 22 septembre 2026, Ali Kanzari, Président de la Chambre nationale du photovoltaïque, a annoncé que la Chambre s'apprête à soumettre une proposition visant à doter un million de foyers tunisiens d'un panneau solaire et d'un onduleur entièrement gratuits.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale, Ali Kanzari a précisé que ce projet, baptisé « La citoyenneté photovoltaïque », sera déployé sur une période de quatre ans.

Il a indiqué que ce dispositif cible spécifiquement les ménages dont la consommation annuelle ne dépasse pas 1 100 kWh et qui bénéficient actuellement d'une subvention publique de l'ordre de 80 %.

Le responsable a également rappelé que la Tunisie accueillera la quatrième édition du Salon international de la transition énergétique (SITE 2026), placé sous le slogan « Investissement et innovation pour accélérer la transition énergétique », du 1er au 3 octobre 2026.

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Cet événement devrait réunir plus de 60 entreprises tunisiennes et internationales spécialisées dans l'énergie et la transition énergétique, ainsi que 10 start-ups disposant d'un pavillon dédié pour présenter leurs solutions et projets aux investisseurs, experts, professionnels et institutions financières.

Par ailleurs, la manifestation verra la participation de délégations venues d'Italie, d'Allemagne, de Libye et d'autres pays, renforçant ainsi sa dimension internationale et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement.