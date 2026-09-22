Tunisie: Sidi Bouzid - Un projet de 2 millions de dinars pour irriguer 50 hectares à Ouled Zidane

22 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le taux d'avancement des travaux de réalisation de la zone irriguée d'Ouled Zidane, relevant de la délégation de Bir El Hafey, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a atteint environ 95 %, pour un coût total estimé à 2 millions de dinars, a indiqué le membre du conseil local de Bir El Hafey, Issa Slimane.

Dans une déclaration au correspondant de Diwan FM dans la région, il a précisé que les travaux devraient être achevés d'ici décembre 2026.

La zone irriguée s'étendra sur une superficie de 50 hectares, selon la même source.

Le projet comprend notamment le forage d'un puits profond, son raccordement au réseau électrique ainsi que la réalisation d'un réseau de conduites d'eau sur une longueur de 5,6 kilomètres.

La mise en service de cette zone devrait contribuer à renforcer les capacités d'irrigation et à soutenir l'activité agricole dans la région.

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