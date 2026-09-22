Tunisie: L'ATCT lance un concours externe pour pourvoir plusieurs postes

L'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) s'apprête à lancer un concours externe pour le recrutement de cadres au titre de l'année 2026, afin de combler ses besoins en compétences dans plusieurs spécialités.

Le concours porte sur 5 profils ouverts aux candidats, répartis dans diverses disciplines : un poste d'administrateur en langue anglaise, affaires et relations internationales, exigeant une maîtrise ou une licence nationale (système LMD) ; un poste d'administrateur en gestion des entreprises, exigeant un master ; un poste d'administrateur-conseil en sciences de l'information et de la communication, exigeant un master ; un poste d'administrateur en comptabilité, exigeant une maîtrise ou une licence nationale (système LMD) ; ainsi qu'un poste d'administrateur en ressources humaines, exigeant également une maîtrise ou une licence nationale (système LMD).

L'agence a précisé que les candidats remplissant les conditions requises sont tenus de soumettre leur candidature obligatoirement à distance, via le site web d'inscription dédié au concours, en remplissant le formulaire électronique pour l'un des postes ouverts et en suivant toutes les étapes d'enregistrement.

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Le délai de dépôt des candidatures est fixé à trente (30) jours. L'inscription doit s'effectuer via la plateforme électronique dédiée au concours : concours.atct.tn.

Enfin, l'ATCT invite les personnes souhaitant participer à consulter les conditions du concours, le détail des profils ainsi que les documents requis directement sur son site officiel.