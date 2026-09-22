Congo-Kinshasa: La CNDH et l'ECC s'unissent pour évaluer les avancées en matière de droits de l'homme

Dans le cadre de sa mission de promotion et de protection des libertés fondamentales, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), à travers une délégation conduite par son président Paul Nsapu, s'est rendue au siège de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) pour une séance de travail stratégique avec les leaders de cette confession religieuse ce lundi 21 septembre 2026.

Cette rencontre s'inscrit dans la poursuite des concertations initiées par la CNDH avec les organisations de la société civile et les forces vives de la nation. L'objectif principal était de dresser un bilan du parcours accompli jusqu'à présent et de renforcer les synergies entre l'institution d'appui à la démocratie et les confessions religieuses.

Bilan et retour aux sources

Selon la CNDH, cette rencontre s'inscrit dans une logique de « retour à la source » afin d'évaluer le travail déjà réalisé, d'identifier les difficultés rencontrées et d'ajuster les stratégies en faveur de la promotion et de la protection des droits humains en République démocratique du Congo (RDC).

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« Il est de bon aloi, surtout quand on veut aller loin, de ménager sa monture, que nous retournions à la source, à la base afin d'évaluer le parcours accompli, les difficultés rencontrées qui sont les nôtres pour bien agir dans l'intérêt de la promotion et de la protection des droits humains, qui est une mission dévolue à la CNDH », a déclaré Paul Nsapu, président de la CNDH-RDC, cité dans le communiqué.

Zoom sur l'ancrage local

Paul Nsapu a souligné que ce travail d'évaluation est « très attendu par notre population et à l'extérieur du pays », insistant sur la nécessité d'une approche inclusive et ancrée localement pour rendre les actions de la CNDH plus efficaces et crédibles. L'institution veut ainsi mesurer l'impact des concertations menées avec les organisations de la société civile et ajuster ses priorités pour répondre aux attentes tant nationales qu'internationales en matière de droits humains.

Echos des confessions religieuses

De son côté, le pasteur Éric Senga, porte-parole de l'ECC, a accueilli favorablement cette démarche, réitérant l'engagement de l'Église, sous la direction du Révérend André Bokundoa, à oeuvrer pour la dignité humaine en République Démocratique du Congo.

Il sied de noter que les églises et confessions religieuses, dont l'ECC, jouent traditionnellement en RDC un rôle majeur d'interface entre la population et les institutions, et leur implication est souvent recherchée pour garantir l'adhésion sociale à des initiatives de justice et de droits humains.