Congo-Kinshasa: Russie - Le Professeur Innocent Kongo Mabilama participe à l'observation des élections de la Douma d'Etat

Le Professeur Dr Kongo Mabilama Innocent, acteur politique congolais, président national du Parti du Peuple pour l'Action (PPA) et coordonnateur national de l'UFEKO, a pris part au processus électoral organisé en Fédération de Russie en qualité d'observateur électoral international, à l'occasion des élections des députés de la Douma d'Etat.

Le scrutin russe s'est déroulé du 18 au 20 septembre 2026. La législation électorale russe prévoit la possibilité pour des observateurs étrangers et internationaux, dûment accrédités, de suivre le déroulement du processus électoral. Selon les informations communiquées à cette occasion, Kongo Mabilama a répondu à une invitation de la Chambre civique de la Fédération de Russie, institution qui joue notamment un rôle dans l'organisation de l'observation citoyenne et l'accueil d'experts et d'observateurs électoraux internationaux. La Chambre civique indique qu'elle participe à l'observation des processus électoraux et organise, en coopération avec les institutions électorales russes, des dispositifs d'observation internationale.

Cette participation s'inscrit dans un contexte où plusieurs missions internationales et délégations d'observateurs étaient présentes en Russie pour suivre les élections législatives. L'Institut international de suivi du développement de la démocratie de l'Assemblée interparlementaire de la CEI a notamment déployé des observateurs dans plusieurs régions et à l'étranger. Pour le président du PPA, cette expérience représente une occasion d'observer directement le fonctionnement d'un processus électoral dans un autre environnement institutionnel et d'échanger autour des pratiques liées à l'organisation et au suivi des élections.

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Cette mission lui permet également, selon son entourage, d'élargir ses échanges internationaux et de mieux comprendre les mécanismes institutionnels et politiques d'un autre pays. Dans ses déclarations, Kongo Mabilama a salué le déroulement du scrutin et a mis en avant les notions de démocratie, de transparence et d'inclusivité électorale. « Élection de la Douma en Fédération de Russie, j'assiste comme observateur international. Vive la démocratie, vive la transparence et vive l'inclusivité électorale », a-t-il indiqué. Le professeur Dr Kongo Mabilama a également exprimé sa reconnaissance à la Chambre civique de la Fédération de Russie pour l'invitation et la considération accordée à sa personne.

Il présente cette expérience comme une opportunité de renforcer les relations et les échanges entre acteurs politiques et structures de la société civile autour des questions électorales. Il estime par ailleurs que les échanges internationaux peuvent contribuer à l'enrichissement de l'expérience des acteurs politiques et électoraux congolais, notamment dans les domaines de l'observation, de la participation citoyenne et fonctionnement des institutions.

Engagé dans la réflexion sur le fédéralisme et l'organisation institutionnelle en République démocratique du Congo, Kongo Mabilama considère cette participation internationale comme une occasion d'élargir ses connaissances sur les différents modèles politiques et électoraux. Sa présence en Russie intervient également dans un contexte électoral particulièrement suivi à l'international.

L'OSCE avait annoncé en août 2026 que ses observateurs n'avaient pas été invités aux élections de la Douma, tandis que d'autres missions internationales ont effectivement participé à l'observation du scrutin. À travers cette mission, Kongo Mabilama entend ainsi poursuivre ses échanges internationaux autour des questions électorales et institutionnelles, tout en mettant en avant son expérience d'acteur politique congolais et son intérêt pour la coopération internationale.