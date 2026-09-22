Congo-Kinshasa: Année scolaire 2026-2027 - Patrick Muyaya à la rescousse des élèves de la Funa !

Le Député national Eric Tshikuma, élu de la Funa, a procédé ce samedi 19 septembre 2026, au nom de l'Association « Amis de Patrick Muyaya », à la remise officielle de 48 nouvelles bourses d'études « Patrick Muyaya ». Cette initiative annuelle majeure, dédiée au renforcement du secteur de l'éducation, a touché des lauréats issus de cinq établissements scolaires des communes de Makala, Bumbu et Selembao, leur offrant un soutien crucial pour l'année scolaire 2026-2027.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance empreinte d'espoir et de reconnaissance, où les lauréats des écoles EP1 et EP11 Makala (commune de Makala), des écoles EP 1 et EP 2 Bumbu (commune de Bumbu), ainsi que ceux du Complexe Scolaire Makodard à Selembao, ont été les bénéficiaires de cette assistance précieuse. La bourse, composée de kits scolaires complets et des frais de scolarité, constitue un investissement direct et significatif dans l'avenir éducatif de ces jeunes.

Cette action s'inscrit dans la continuité des initiatives de l'Association des Amis de Patrick Muyaya. Pour l'année en cours, elle a déjà procédé à la remise de kits scolaires à plus de 1 000 élèves de diverses écoles de la Funa, ainsi qu'à l'octroi de lots de cahiers et autres fournitures scolaires à d'autres enfants, soulageant ainsi significativement le fardeau financier de leurs parents face aux charges de la rentrée scolaire.

Engagé pour l'amélioration des conditions d'apprentissage, l'Honorable Tshikuma a souligné l'importance de cette démarche. « Aujourd'hui, c'est un point de départ, un tournant décisif », a-t-il déclaré aux boursiers. Et d'ajouter : « Nous ne vous offrons pas de l'aumône mais plutôt une confiance. Nous voyons en chacun de vous un architecte en puissance du Congo de demain, un futur leader, un innovateur, un bâtisseur. Votre mission est claire : transformez cet investissement en excellence, en faisant preuve de discipline, de travail acharné et d'une saine émulation. Le Congo compte sur vous. Et nous croyons en vos capacités. »

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Au-delà de la distribution des bourses, l'événement a été l'occasion pour Eric Tshikuma d'écouter attentivement les préoccupations des directions et comités des parents des différentes écoles visitées. Parmi les doléances majeures figuraient la nécessité de construire de nouveaux bâtiments, l'équipement en ordinateurs et internet pour favoriser l'accès au numérique, ainsi que l'acquisition de bancs pupitres pour améliorer le confort des élèves.

Répondant à ces appels pressants, l'élu de la Funa s'est engagé à agir dans un élan de développement participatif. Il a clairement indiqué que les actions relevant de leur niveau, notamment celles directement réalisables seraient prises en charge dans les prochains jours. Pour les préoccupations nécessitant des solutions institutionnelles et des budgets plus conséquents, il a promis qu'un plaidoyer appuyé sera mené auprès des autorités compétentes afin de trouver des réponses durables.

Cette journée marque une étape importante dans la vision des Amis de Patrick Muyaya pour un avenir éducatif solide et équitable dans la Funa, confirmant son rôle d'acteur majeur dans le développement communautaire et la promotion de l'excellence scolaire.

« Votre compte à rebours vers l'excellence commence maintenant », a-t-il conclu.