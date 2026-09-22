Angola: Le pays maintient son accès aux marchés malgré des coûts élevés

New York — L'Angola parvient accéder aux marchés internationaux et à honorer ses obligations financières, malgré des coûts de financement élevés, a déclaré lundi, à New York (États-Unis), le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa participation au Forum de la Société financière africaine (AFC), M. de Lima Massano a expliqué que, malgré les résultats obtenus par l'Angola en matière d'accès aux marchés internationaux, les coûts supportés par le pays ne reflètent pas pleinement la réalité de son économie.

Le gouvernant a indiqué que l'Angola n'enregistre aucun défaut de paiement, mais fait face à des coûts de financement supérieurs à ceux de certains pays qui connaissent cycliquement des situations de défaut.

Pour M. de Lima Massano, cette situation est liée, entre autres, à la manière dont le risque des pays africains est évalué sur les marchés internationaux, où le potentiel et les caractéristiques de leurs économies ne sont pas toujours correctement pris en compte.

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« Nous devons adopter une approche différenciée », a plaidé le ministre d'État, estimant nécessaire de collaborer avec les régulateurs, les opérateurs et les acteurs des marchés internationaux afin de mieux faire comprendre la réalité des pays africains.

José de Lima Massano a également attiré l'attention sur la question des réserves internationales des pays africains et sur le fait qu'il n'existe, au niveau international, que cinq ou six monnaies considérées comme monnaies de réserve, dont aucune n'appartient au continent africain.

Selon le ministre, lorsque les pays africains détiennent des réserves en dollars ou en euros, ces ressources restent hors des marchés africains, alors même que le continent a ses propres besoins de financement.

« Si nous avons des réserves en dollars, ces dollars ne se trouvent pas sur le marché africain. Si nous avons des réserves en euros, cette monnaie n'y est pas non plus », a-t-il expliqué.

Il a estimé que ces ressources pourraient contribuer au financement des économies africaines elles-mêmes et qu'il est donc nécessaire de poursuivre les efforts visant à améliorer la capacité de mobiliser et d'utiliser les ressources existantes sur le continent.

Le ministre d'État a également plaidé pour le renforcement des capacités opérationnelles des institutions africaines et l'élaboration d'une position commune avec les régulateurs des autres marchés, afin de mieux appréhender la réalité des économies africaines.

Il a reconnu que les initiatives isolées des pays pourraient avoir un impact limité et a plaidé pour une intervention à l'échelle continentale, éventuellement dans le cadre de l'Union africaine, afin d'établir un dialogue commun sur les conditions de financement et les risques pesant sur les économies africaines.

Un autre défi souligné par José de Lima Massano concerne la mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures, alors que les pays africains sont confrontés à une forte croissance démographique et à des besoins de développement croissants.

Le gouvernant a estimé que l'Afrique doit mobiliser des ressources suffisantes pour créer des infrastructures capables de suivre le rythme de la croissance démographique et d'améliorer les conditions de vie, conformément à la vision de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Concernant l'Angola, il a mis en avant les réformes structurelles qui ont permis de créer les conditions propices à l'augmentation de la production, à la création d'emplois et à une plus grande ouverture de l'économie, dans le but d'accélérer le développement.

José de Lima Massano a estimé que ce processus devrait s'accompagner d'un renforcement des liens entre les économies africaines et les marchés internationaux, afin de faciliter la mobilisation des ressources dans des conditions mieux adaptées aux besoins des pays.

Le ministre d'État a par ailleurs souligné que les pays africains disposent de capacités et de ressources qui pourraient être mieux utilisées pour financer le développement du continent en soi.

Il a déclaré que le travail devait se poursuivre tant au niveau national, avec le renforcement des réformes et des capacités de mobilisation des ressources, qu'au niveau continental, par une action concertée visant à présenter aux marchés internationaux une vision plus proche de la réalité africaine.

Le Forum de la Société financière africaine, qui s'est tenu en marge de la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, a réuni des dirigeants politiques africains et des représentants d'institutions financières afin d'aborder les questions liées au financement des infrastructures et au développement des économies africaines.