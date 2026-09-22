Angola: João Lourenço intervient ce mardi à l'Assemblée générale des Nations Unies

New York — Le Président de la République, João Lourenço, prend la parole ce mardi, à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient du 22 au 28 de ce mois à New York, aux États-Unis.

João Lourenço sera le premier Chef d'État africain et le quinzième au total à prendre la parole lors du débat général de cette session, dont le thème est « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous ».

L'Angola réaffirmera à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies son engagement en faveur du règlement pacifique des conflits, du dialogue et de la médiation, en s'appuyant sur son expérience en matière de promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

Dans un contexte international marqué par les conflits, les tensions géopolitiques croissantes, les difficultés économiques et la nécessité de restaurer la confiance dans le multilatéralisme, les principaux points à l'ordre du jour de l'Angola sont la paix et la sécurité internationales et la réforme du système multilatéral.

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Parmi les autres thèmes prioritaires pour le pays figurent la défense des intérêts et des priorités de l'Afrique, la mise en oeuvre du Pacte pour l'avenir et des Objectifs de développement durable, ainsi que le renforcement du rôle de l'Angola dans la diplomatie internationale.

L'Angola a trois priorités lors de cet événement, dont la première est de défendre fermement le multilatéralisme, car, malgré ses imperfections, l'ONU demeure l'espace le plus complet pour la recherche de solutions collectives, plaidant donc pour que la voie à suivre ne soit pas l'abandon du système, mais sa réforme afin de le rendre plus représentatif, démocratique et efficace.

La deuxième priorité est de renforcer la voix de l'Afrique concernant la réforme du Conseil de sécurité, le financement du développement, la question de la dette, le changement climatique et la sécurité alimentaire, des enjeux pour lesquels l'Angola estime que les pays africains doivent agir avec une plus grande unité.

La troisième priorité est de transformer la diplomatie en résultats concrets, car, explique l'Angola, une bonne politique étrangère ne se mesure pas uniquement au nombre de discours ou de réunions, mais à sa capacité à créer une compréhension mutuelle, à attirer les investissements, à promouvoir la paix, à défendre les intérêts nationaux et à apporter des avantages concrets aux populations.

Le Président João Lourenço, présent à New York depuis dimanche, accorde ce mardi plusieurs audiences à diverses personnalités.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte officiellement le 8 de ce mois, est présidée par l'Ambassadeur Khalilur Rahman, Représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de la rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an, qui a débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibératif, représentatif et normatif de l'ONU. Elle réunit les 193 États membres pour débattre des principales questions internationales et adopter des orientations politiques relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle examine également le développement durable, la promotion et la protection des droits de l'homme, le droit international, la coopération économique internationale, l'action climatique, l'aide humanitaire et le renforcement du système multilatéral.

La Charte des Nations Unies confère à l'Assemblée générale des pouvoirs lui permettant de jouer un rôle central dans la définition des priorités de l'Organisation, la promotion du dialogue politique entre les États Membres et l'adoption de résolutions et de déclarations orientant la coopération internationale et l'action des organes, agences, fonds et programmes du système des Nations Unies.

La principale composante politique de la session de l'Assemblée générale est la Semaine de haut niveau, qui réunit chaque année les Chefs d'État et de Gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, les représentants des organisations internationales, des institutions financières internationales et d'autres acteurs de la communauté internationale.

Outre le débat général, la session comprend des réunions de haut niveau organisées pour commémorer le 40e anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur le droit au développement, la Déclaration sur l'élévation du niveau de la mer, le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (DPAD) et la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.