Angola: João Baptista Borges souhaite un élan continu pour l'achèvement de Quilonga Grande

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a donné instruction lundi aux équipes techniques du projet d'adduction d'eau de Quilonga Grande de maintenir le rythme des travaux afin d'en assurer l'achèvement d'ici la fin de l'année.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, le gouvernant s'est rendu sur le chantier pour évaluer l'avancement des travaux, notamment la pose et l'installation des canalisations, élément essentiel au transport de l'eau traitée vers les centres de distribution.

« Il est impératif de maintenir le rythme et l'intensité des travaux pour garantir le respect des délais impartis », a-t-il insisté.

Par ailleurs, le ministre a souligné que l'investissement du gouvernement devait se traduire par une amélioration de la qualité de vie des citoyens, en garantissant un approvisionnement continu et sûr en eau potable dans les foyers.

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Ce projet vise à renforcer la sécurité hydrique de la capitale et de ses environs.

Le système, d'une capacité de production de 518 000 mètres cubes d'eau par jour, bénéficiera à environ cinq millions d'habitants des provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

L'infrastructure comprend également une prise d'eau brute dans le fleuve Kwanza, une Station de traitement d'eau potable (ETA), une station de pompage d'eau traitée, de nouveaux centres de distribution, des réseaux de distribution et des raccordements domestiques.

Le projet inclut également environ 107 kilomètres de canalisations et une capacité de réserve de plus de 185 000 mètres cubes.

La mise en service de Quilonga Grande permettra de créer les conditions opérationnelles nécessaires à la réhabilitation de l'ETA de Bom Jesus et d'autres systèmes plus anciens, favorisant ainsi une gestion intégrée des infrastructures hydrauliques de la région.

Le projet aura un impact direct sur des zones connaissant une forte expansion urbaine, démographique et industrielle, notamment les localités de Cacuaco, Viana, Mulenvos, Calumbo, Cabiri, Sequele, Bom Jesus et Catete.

La visite du ministre s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à l'Eau, António Belsa da Costa.