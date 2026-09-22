Angola: Le Président João Lourenço reçoit la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU

New York (Envoyé spécial) — Le Président angolais, João Lourenço, s'est entretenu ce lundi avec la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Vanessa Frazier, au sujet de la protection des enfants touchés par les conflits armés et de la mise en oeuvre du mandat de l'ONU en la matière.

Lors de cet entretien avec celle qui occupe également les fonctions de Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, tenu à New York, des pistes de coopération avec l'Angola ont été identifiées, notamment dans le cadre de la diplomatie préventive et de l'agenda pour la paix et la sécurité en Afrique.

Par ailleurs, João Lourenço a reçu le président chargé de l'exploration et de la production chez CHEVRON, Clay Neff ; ils ont fait le point sur le partenariat avec l'Angola, évoqué les récentes découvertes de nouveaux blocs pétroliers ainsi que les questions relatives à la stabilité fiscale et contractuelle.

Le chef de l'État angolais séjourne à New York depuis dimanche pour participer à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le Débat général débute ce mardi et s'achèvera le 28 septembre.