Angola: Le pays souhaite renforcer la présence de professionnels nationaux au sein de l'ONU

Luanda — L'Angola s'efforce de renforcer la présence de professionnels nationaux au sein du système des Nations Unies, notamment par la préparation, la formation et l'accompagnement des candidats souhaitant postuler à des postes au sein de l'Organisation.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a déclaré jeudi dernier, lors d'un entretien exclusif avec l'ANGOP, dans le cadre de la participation de l'Angola à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'ONU, qui se tient du 22 au 28 mars à New York, que le processus a progressé malgré la persistance de certains défis.

Selon le gouvernant, le ministère des Relations Extérieures, en coordination avec d'autres ministères et institutions nationales, s'attache à identifier, préparer et accompagner les candidats angolais désireux de rejoindre différentes structures des Nations Unies.

Ce travail comprend la diffusion régulière des offres d'emploi, l'orientation des candidats, le renforcement de leurs compétences et la préparation aux procédures de recrutement qui, selon Téte António, sont compétitives et conformes aux critères de l'Organisation.

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Le ministre a souligné que la diplomatie, la paix et la sécurité, les droits de l'homme, le développement durable, l'économie, la finance, la santé, l'éducation, la technologie et la gestion de projets constituaient des domaines prioritaires, insistant particulièrement sur la maîtrise des langues de travail des Nations Unies, notamment l'anglais et le français.

Téte António a insisté sur le fait que la présence de personnel angolais aux Nations Unies ne devait pas être perçue uniquement comme une question de représentation nationale, mais aussi comme une opportunité pour l'Angola de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques internationales.

Parallèlement, a-t-il ajouté, l'expérience acquise par les professionnels angolais au sein du système multilatéral pourra ultérieurement être mise à profit pour le développement du pays.

Le ministre a souligné que l'accès aux Nations Unies repose sur le mérite, les qualifications et l'expérience professionnelle, l'État pouvant créer les conditions nécessaires en matière d'information, de préparation et de soutien institutionnel, mais il appartient aux candidats de présenter des profils compétitifs et de satisfaire aux critères requis.

Le gouvernant a également souligné la nécessité de renforcer les liens entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation et l'administration publique, afin de mieux préparer les jeunes Angolais aux carrières internationales.

À cet égard, il a considéré les stages, les programmes pour jeunes professionnels, les missions de maintien de la paix et les autres initiatives des Nations Unies comme des moyens importants d'acquérir de l'expérience et d'accéder à des opportunités futures.

Parmi les principaux défis, Téte António a cité la maîtrise des langues étrangères, l'expérience internationale, l'accès rapide à l'information sur les concours et la nécessité d'une préparation plus spécialisée.

Le ministre a déclaré que l'objectif est d'assurer une présence croissante de l'Angola au sein du système des Nations Unies, non seulement en tant qu'État membre, mais aussi par le biais de son personnel, de ses experts et de ses diplomates, participant aux processus décisionnels, aux opérations de maintien de la paix, aux programmes de développement et aux missions techniques de l'Organisation.

Il a considéré ce processus comme un investissement stratégique dans la diplomatie et le capital humain national, car il permet au pays de projeter une image positive, de défendre ses intérêts et de contribuer à un système multilatéral plus représentatif, inclusif et efficace.

Téte António a rappelé, à cet égard, la présence de professionnels angolais au sein d'organisations africaines et du Sud global, citant l'ancienne commissaire de l'Union africaine, Josefa Sacko, actuellement candidate au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il a également mentionné l'ambassadeur Gilberto Veríssimo, qui a présidé la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi que les ambassadeurs João Samuel Caholo et Georges Chikoti, qui ont respectivement occupé les fonctions de secrétaire général de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Le chef de la diplomatie angolaise a ajouté que d'autres professionnels angolais ont récemment rejoint les structures de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres organisations régionales, notamment le commissaire de la CEEAC, l'économiste Oluimo Távora da Silva.

Pour Téte António, ces exemples démontrent que l'affirmation de l'Angola dans l'espace multilatéral peut également se traduire par une présence accrue de professionnels angolais au sein des structures internationales.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte officiellement le 8 de ce mois, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous », soulignant l'importance de renforcer les capacités du système multilatéral afin de répondre efficacement aux nouveaux défis mondiaux.

Elle est présidée par l'Ambassadeur Khalilur Rahman, Représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de la rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an, qui a débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibératif, représentatif et normatif de l'ONU. Elle réunit les 193 États membres afin de débattre des principales questions internationales et d'adopter des orientations politiques relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.