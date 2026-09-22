Angola: Des techniciens étudient le modèle des postes-frontières zambiens

Luanda — Une équipe multisectorielle angolaise chargée de la mise en oeuvre des postes-frontières à guichet unique (PFPU) effectue, du 14 au 21 septembre, une visite d'étude en Zambie dans le cadre du programme de travail établi avec les autorités douanières de ce pays.

L'équipe technique, qui fait partie du Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF), a débuté sa visite dans la province du Sud en se rendant au poste-frontière de Kazungula, où elle a découvert les infrastructures frontalières ainsi que les installations de la Zambie et du Botswana.

Au cours de cette visite, la délégation a pris connaissance des zones de traitement des marchandises commerciales, de la gestion coordonnée des frontières, de l'inspection non intrusive, des procédures d'inspection des cargaisons, du contrôle fondé sur le renseignement, des opérations de lutte contre la contrebande et du cadre juridique des postes-frontières à guichet unique.

Dans la ville de Solwezi, chef-lieu de la province du Nord-Ouest, la délégation s'est également rendue au poste-frontière de Jimbe ; elle y a reçu des informations sur le fonctionnement de l'infrastructure et a effectué une visite pour se familiariser avec les opérations frontalières.

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Dirigée par José Sikuete Viagem, directeur du septième service régional Est de l'Administration générale des impôts (AGT), la délégation comprenait des techniciens de l'AGT, du ministère des Affaires étrangères, de la police des frontières, du ministère de la Santé et de l'Agence nationale des transports terrestres (ANTT).

Cette visite a permis à l'équipe angolaise d'étudier les différences entre les modèles mis en place au poste frontalier à guichet unique (PFPU) de Kazungula, entre la Zambie et le Botswana, ainsi que de découvrir les infrastructures existantes au poste frontalier de Jimbe, tant du côté zambien qu'angolais.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la gestion coordonnée des frontières et à mettre en oeuvre des postes frontaliers à guichet unique en Angola.