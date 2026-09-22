Burkina Faso: Suivi de la campagne agricole - Le commandant Ismaël Sombié encourage les producteurs dans les Koulsé

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a poursuivi sa tournée de suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique 2026-2027, lundi 21 septembre 2026, dans la région des Koulsé.

L'unité de production d'aliments fortifiés dénommée "Paaspanga" de Korsimoro, dans la région des Koulsé, est désormais fonctionnelle. En effet, elle a été inaugurée, lundi 21 septembre 2026 par le ministre d'Etat ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié. L'usine comprend des tamiseurs, des dépelliculeuses, des mélan-geurs, des broyeurs, des éplucheuses, etc. Grâce à l'espace de conservation de produits maraîchers comme l'oignon, le manioc et la patate douce, cette infrastructure produit des aliments fortifiés pour l'alimentation surtout des enfants (farines de maïs enrichie en plusieurs formules, barres de céréales enrichies) et pour la sécurité alimentaire.

Selon le Directeur général (DG) de la Société nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire (SONAGESS), Wendpagagdé Alfred Kola, il s'agit d'un complexe semi-industriel de transformation de produits agricoles et de conservation des produits de la

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

riziculture. Il a ajouté que la mise en service de l'usine "Paaspanga" traduit la volonté du gouvernement, à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique, de prendre en charge et réduire les pertes après les récoltes.

La station de pompage de l'ONEA à Korsimoro a reçu également la visite du ministre d'Etat chargé de l'Eau. Le commandant Ismaël Sombié a découvert un système de pompage solaire d'Adduction d'eau potable simplifié (AEPS) de capacité 100 m³, possédant deux forages qui alimentent la localité. Il a instruit les techniciens de tout mettre en oeuvre pour satisfaire tous les demandeurs d'eau potable au plus vite, surtout que la ressource en eau potable est disponible. En route pour la commune de Boussouma, le chef du département en charge de l'agriculture a marqué un arrêt dans un quartier à proximité de la station

de l'ONEA. Il a constaté de visu l'opérationnalisationon d'une borne fontaine qui traduit le résultat positif des réalisations de l'ONEA et fait la fierté des bénéficiaires.

Une production de 90 tonnes de riz attendue à Forgui

Dans la commune de Boussouma, la délégation ministérielle a touché du doigt les réalités des riziculteurs du village de Forgui. Ces derniers exploitent un bas-fond de 30 ha avec, une production attendue de 90 tonnes de riz, soit trois tonnes par ha. 330 personnes dont 225 femmes et de Personnes déplacées internes (PDI), travaillent dans la rizière emblavée par la méthode Tin Tua Soani (aménageons ensemble en langue gulmancema). Dans ce bas-fond de 625 m², se dégagent 402 parcelles de riz de variétés KBR8 et TS2.

Le commandant Ismaël Sombié et sa délégation ont également visité dans la commune de Pissila, un bas-fond de riz de variétés Orylux 6 et KBR8, dans le village de Koalma. Sur ce périmètre rizicole d'un rendement prévisionnel de 70 tonnes de riz est attendu. Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture a encouragé les producteurs et félicité des ressortissants de la localité qui ont apporté des appuis en pioches et en pellets pour contribuer à emblaver le bas-fond. La visite du champ rizicole a permis de savoir que le riz est au stade de tallage et de montaison avec une situation phytosanitaire relativement calme.

Les exploitants, sur tous les sites visités, ont sollicité des soutiens en forages, unité de transformation, animaux d'élevage, etc. Le ministre d'Etat Sombié a promis d'apporter des réponses à ces doléances.

La tournée du ministre d'Etat Sombié dans les Koulsé s'est achevée par la rencontre avec les acteurs du monde rural de la région. Tour à tour, agriculteurs, pisciculteurs, éleveurs, maraîchers, entre autres, ont exposé leurs préoccupations au chef du département en charge de l'agriculture.

Les PDI ont remercié le gouvernement et le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour les différents accompagnements. Le commandant, Ismaël Sombié a adressé ses félicitations à tous les acteurs du monde rural des Koulsé pour leur résilience et le travail abattu dans leurs différentes activités. Il a rappelé le voeu cher du chef de l'Etat qui appelle toutes les forces vives à maintenir la dynamique de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2026-2028.