Burkina Faso: Don de sang - Des journalistes mobilisés pour sauver des vies

22 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo

Le premier contingent de journalistes en immersion patriotique volontaire, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé, une journée de don de sang, lundi 21 septembre 2026, à Ouagadougou.

La solidarité s'exprime aussi par le don de sang. C'est dans cet élan que le premier contingent de journalistes en immersion patriotique volontaire à l'Académie de police a organisé en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), une journée de collecte de sang le lundi 21 septembre 2026 à Ouagadougou.

Au moins 40 poches sont attendues au cours de cette séance de collecte de sang. Journaliste à Horizon FM et porte-parole des appelés à l'immersion patriotique volontaire des Hommes de média, David Saba a affirmé que cette initiative vise à mettre en application ce qu'ils ont appris lors de leur séjour au sein de l'Académie de police. Pour lui, donner son sang est un acte patriotique.

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« C'est une forme de solidarité à l'endroit des personnes dans le besoin dont les blessés de guerre », a-t-il indiqué. Le journaliste à l'Economiste du Faso, Crépin Somda, a soutenu que le sang sauve des milliers de vie, surtout dans les moments critiques. A cet effet, il a invité les personnes aptes à songer à donner du sang aux nécessiteux. Aurélie Minougou de la radio Ouaga FM a également relevé que lors de l'immersion à l'Académie de police de Pabré, des valeurs de patriotisme, d'entraide et de solidarité leur ont été inculquées.

De son avis, c'est un devoir de mettre cela en pratique, ce à travers cette collecte du liquide précieux pour sauver des vies. Elle a surtout fait allusion aux femmes enceintes, enfants, ainsi que les blessés en opération qui sont dans le besoin. Elle a appelé chaque citoyen à faire preuve de solidarité en donnant son sang parce que les hôpitaux en ont besoin. Médecin hématologiste en service au CNTS de Ouagadougou, Déborah Yé a salué ce geste de solidarité des professionnels de médias. « Il est rempli de bon sens et surtout d'une pensée pour les malades dans les hôpitaux », a-t-elle affirmé.

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