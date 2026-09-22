Angola: Un ministre souligne l'importance du réseau routier pour une compétitivité accrue en Afrique australe

Luanda — L'existence d'un réseau routier en bon état dans la région australe est un facteur indispensable pour accroître la compétitivité des économies et faciliter la circulation des personnes et des marchandises, a déclaré le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos.

S'exprimant lundi, à Luanda, lors de l'ouverture de la 2e réunion du Groupe de travail sur l'Afrique australe (ASAFG), le ministre a indiqué qu'un bon réseau routier peut réduire les coûts de transport dans la région, où les processus d'intégration économique et le développement des chaînes de valeur prennent une importance croissante.

Par conséquent, a-t-il affirmé, il est essentiel de poursuivre les discussions sur des modèles de financement à la fois durables, prévisibles, transparents et adaptés aux réalités économiques de chaque pays.

Selon le ministre, la coopération régionale est l'une des solutions aux défis futurs.

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« Nous devons nous efforcer d'identifier les solutions qui ont fonctionné dans certains contextes, comprendre les raisons de leur succès, mais aussi prendre en compte les difficultés rencontrées et évaluer comment ces expériences peuvent être adaptées aux réalités de nos pays », a-t-il averti.

Pour Carlos dos Santos, la sécurité routière doit également occuper une place centrale dans les préoccupations des membres de l'ASAFG.

À cet égard, il a expliqué que l'Angola considère le réseau routier comme un moteur de son développement économique et, pour cette raison, investit dans sa modernisation conformément aux normes internationales en vigueur.

Il a cité en exemple les efforts du Gouvernement angolais, qui finalise actuellement les études et les projets relatifs à la construction de la future autoroute Nord-Sud.

Concernant la 2e réunion de l'ASAFG en Angola, il a souligné qu'elle constitue une occasion importante de renforcer la coopération entre les pays de la région australe et d'approfondir le dialogue sur l'entretien et la préservation des réseaux routiers.

Dans cette optique, a-t-il poursuivi, la tenue de cette réunion en Angola est opportune, car le pays reconnaît l'importance des infrastructures routières pour la promotion de l'intégration économique.

La 2e réunion du Groupe de travail sur l'Afrique australe, qui a débuté lundi dernier à Luanda, se terminera le 24 de ce mois.

Le premier jour de l'événement, des sujets tels que « L'application de stabilisateurs pour améliorer la performance des chaussées » et « L'impact des phénomènes d'érosion sur les infrastructures routières » ont été abordés.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des actions d'échange et de coopération internationales du Fonds d'intervention d'urgence routière (FROE), en tant que membre de l'Association africaine des fonds d'entretien des routes (ARMFA).