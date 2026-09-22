Burkina Faso: Promotion du volontariat national - Les ambassadeurs magnifiés

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a organisé, le vendredi 18 septembre 2026 à Ouagadougou, la nuit des ambassadeurs du volontariat national.

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) souhaite renforcer l'engagement des ambassadeurs et partenaires pour le développement du volontariat national. C'est pourquoi, il a organisé, le vendredi 18 septembre 2026 à Ouagadougou, une nuit dédiée à ces derniers. La cérémonie a été présidée par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pickbougoum.

Placé sous le thème :« Dynamiser le volontariat national : rôle et contribution des ambassadeurs dans un contexte de défis multiples», l'événement a réuni des membres du gouvernement, des diplomates et des chefs d'institutions. A l'occasion, 13 ambassadeurs du volontariat issus de personnalités, du gouvernement, des médias et des associations, ont été distingués.

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Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré s'est engagé solennellement à travailler dans son secteur pour faire en sorte que le programme national de volontariat rayonne de par le monde, qu'il brille pour les volontaires et pour le bien du pays. « Il ne s'agit pas d'une simple reconnaissance. Il s'agit d'un appel à faire plus », a-t-il laissé entendre. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pickbougoum a salué le travail abattu par les volontaires dans tous les secteurs pour le développement national.

« En réunissant les ambassadeurs du volontariat national, l'objectif est de leur présenter le travail déjà accompli et de solliciter leur appui inestimable afin d'amplifier la participation des jeunes », a-t-elle justifié. Elle a reconnu également les efforts faits par les plus hautes autorités du Burkina Faso pour la jeunesse.

Cette rencontre a servi de cadre au directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, de faire le bilan des activités de sa structure. « Depuis sa création, le programme a mobilisé 225 983 volontaires, hissant le dispositif burkinabè dans le top 4 des meilleurs programmes de volontariat en Afrique », s'est-il réjoui. Aux nouveaux ambassadeurs, le directeur général les a encouragés à poursuivre leur accompagnement.

« Vous êtes désormais des relais privilégiés de notre vision et des acteurs de la promotion d'une culture de l'engagement, de la solidarité, du civisme, du patriotisme et du service à la communauté », a-t-il lancé.