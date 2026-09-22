Angola: Le pays participe au Forum mondial sur les transports durables en Chine

21 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/QCB/LUZ

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, se trouve en Chine pour participer au Forum mondial sur les transports durables (GSTF), qui se tiendra les 22 et 23 septembre à Pékin.

L'événement se déroulera sous le thème «Transports durables : une circulation des personnes facilitée et une meilleure fluidité des marchandises» et vise à promouvoir la coopération internationale ainsi qu'une gouvernance durable des transports entre les économies émergentes, en cohérence avec l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Selon un communiqué de presse envoyé ce lundi à l'ANGOP, ce forum a lieu en marge de la Conférence des Nations Unies sur les transports durables, prévue pour le mois d'octobre prochain.

Le programme prévoit une intervention de Ricardo de Abreu en tant qu'orateur ; il présentera à cette occasion les principales réalisations et les projets du secteur des transports en Angola. Des rencontres bilatérales avec les dirigeants d'entreprises stratégiques du secteur sont également au programme.

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À son arrivée dans la capitale chinoise, le ministre a été accueilli par l'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, accompagnée de membres du corps diplomatique angolais et de représentants du ministère des Transports du pays hôte.

Le Forum mondial sur les transports durables est une initiative du gouvernement chinois née de la 2e Conférence mondiale des Nations Unies sur les transports durables, organisée à Pékin en octobre 2021.

L'Angola et la Chine entretiennent des relations de coopération bilatérale qualifiées de partenariat stratégique global, fondées sur l'amitié, le respect mutuel et des avantages réciproques.

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