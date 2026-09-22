Angola: Huíla - 15 000 animaux vaccinés contre la rage à Matala

21 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/DF/LUZ

Matala — Les autorités sanitaires de la municipalité de Matala, province de Huíla, ont vacciné du mercredi au dimanche dernier, 15 000 animaux de compagnie, entre chiens, chats et singes, lors de la campagne antirabique qui s'est déroulée sous le slogan « Animaux vaccinés, humains en sécurité ».

La campagne a eu pour objectif de prévenir la transmission de maladies infectieuses de l'animal à l'homme et de protéger la santé publique.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi, le directeur municipal de l'Agriculture et des Forêts, Bernardo Chicomo, affirmant que la campagne s'était déroulée sans incident.

Le responsable a souligné que la vaccination des animaux était le seul moyen efficace de prévention de la rage, une maladie grave et mortelle dans la quasi-totalité des cas.

Au cours du premier semestre de cette année, la municipalité de Matala a enregistré huit cas de rage chez les hommes, soit deux de plus qu'à la même période en 2025, ayant tous fini par mourir.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.