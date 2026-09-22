Angola: Huíla - 15 000 animaux vaccinés contre la rage à Matala

Matala — Les autorités sanitaires de la municipalité de Matala, province de Huíla, ont vacciné du mercredi au dimanche dernier, 15 000 animaux de compagnie, entre chiens, chats et singes, lors de la campagne antirabique qui s'est déroulée sous le slogan « Animaux vaccinés, humains en sécurité ».

La campagne a eu pour objectif de prévenir la transmission de maladies infectieuses de l'animal à l'homme et de protéger la santé publique.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi, le directeur municipal de l'Agriculture et des Forêts, Bernardo Chicomo, affirmant que la campagne s'était déroulée sans incident.

Le responsable a souligné que la vaccination des animaux était le seul moyen efficace de prévention de la rage, une maladie grave et mortelle dans la quasi-totalité des cas.

Au cours du premier semestre de cette année, la municipalité de Matala a enregistré huit cas de rage chez les hommes, soit deux de plus qu'à la même période en 2025, ayant tous fini par mourir.