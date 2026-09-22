Burkina Faso: Rentrée scolaire 2026-2027 - La Caisse populaire de Dapoya offre des bourses à 43 orphelins

La Caisse populaire de Dapoya a organisé une cérémonie de remise de bourses d'études d'une valeur de 2 650 000 F CFA à 43 enfants de ses coopérateurs défunts, lundi 21 septembre 2026, à son siège à Ouagadougou, en présence des autorités coutumières et communales et des parents.

Conformément au slogan du Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) : « Soli- daires pour un mieux-être », la Caisse populaire de Dapoya, une fois de plus, a montré qu'au-delà de sa contribution au financement de l'économie locale et à la collecte de l'épargne, elle a une mission sociale à remplir au profit des communautés au sein desquelles elle opère. Après une première édition de remise de bourses à douze

enfants de coopérateurs défunts au titre de l'année scolaire 2025-2026, elle a encore renouvelé sa solidarité à l'endroit de 43 orphelins dont 34 élèves du primaire et neuf du secondaire.

La bourse est d'une valeur de 50 000 F CFA pour les élèves du primaire et de 100 000

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F CFA pour ceux du secondaire. C'est au total une enveloppe de 2 650 000 F CFA que l'institution financière a mobilisée pour l'éducation de ces orphelins. En plus de la liquidité, les boursiers ont reçu des sacs scolaires.

Pour le vice-président du conseil d'administration de la Caisse populaire de Dopoya, Damien Gampiné, le passage de douze à 43 boursiers traduit l'engagement de l'institution financière d'élargir sa solidarité à l'endroit de la communauté, à travers son soutien à la scolarisation des enfants de ses anciens coopérateurs qui ne sont plus de ce monde. « Cette progression est le fruit des efforts de l'ensemble des acteurs et de notre détermination à faire de l'éducation un véritable levier de développement. A vous chers bénéficiaires, ces bourses constituent certes une aide financière, mais elles représentent surtout une marque de confiance et d'encouragement.

Donc, faites-en bon usage et redoubler d'effort dans vos études », a-t-il lancé aux nouveaux boursiers.

La directrice de la Caisse populaire de Dapoya, Viviane Ouédraogo, pour sa part, a invité les parents ou tuteurs à assurer un meilleur suivi de l'éducation des enfants, afin de garantir le renouvellement des bourses. Car, sur les 12 bénéficiaires de l'année dernière, trois n'ont pas été renouvelés, faute de présentation des bulletins des enfants comme exigé.

« Cette déplorable situation incombe aux parents et non aux enfants », a-t-elle fait savoir.

Tout en prenant bonne note de cette observation, la représentante des parents des boursiers, Djeneba Sawadogo, a traduit sa reconnaissance à l'institution financière pour cette marque de solidarité à l'endroit de leurs protégés. Elle a souhaité que ses activités prospèrent, afin qu'elle puisse continuer à soutenir d'autres enfants. Au nom du chef coutumier de Dapoya, Malgre-Naba a salué ce geste de la Caisse populaire. Pour lui, il montre que les orphelins des regrettés coopérateurs ne sont pas des laissés-pour-compte, car à travers la Caisse populaire, ils ont le soutien de la société.