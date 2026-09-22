Angola: Plus de 112 000 élèves vont bénéficier de repas scolaires à Luanda

Luanda — Un total de 12 181 élèves va bénéficier, au cours de cette année scolaire 2026/2027, du Programme National d'Alimentation Scolaire (PNAE) à Luanda, a annoncé ce lundi, la directrice provinciale de l'Éducation, Joana Torres.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, elle a indiqué que jusqu'à ce jour, le programme couvre déjà au moins 79 749 élèves, soit 108 écoles sur les 216 prévues dans les différentes municipalités de la capitale.

Selon la directrice, le programme affiche un taux d'exécution financière de 30,60 %, ce qui correspond à près de 1,147 milliard de kwanzas sur les 4,791 milliards de kwanzas prévus.

Les denrées alimentaires comprennent du riz, des haricots, du spaghetti, de l'huile, du lait et de la farine, entre autres produits utilisés pour la préparation de plats adaptés à la croissance des enfants, a-t-elle indiqué.

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Ce programme, a-t-elle déclaré, affirme l'engagement du gouvernement dans la création des meilleures conditions scolaires sur l'ensemble du territoire national.

Au total 107 268 nouveaux élèves, de la maternelle à la 12e classe, devraient intégrer le système éducatif de la province de Luanda au cours cette année scolaire 2026-2027.

Pour la maternelle, Luanda compte 416 écoles publiques et 3 272 écoles privées.

Plus de 9,8 millions d'élèves devraient fréquenter le système de l'enseignement/apprentissage pour l'année scolaire 2026-2027, à répartir dans plus de 12 000 établissements scolaires.