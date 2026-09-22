Angola: Le pays et le Nigeria peaufinent leur dialogue pour éviter la double imposition

Luanda — L'Angola et le Nigeria entament ce mardi (22), à Abuja (Nigeria), le premier cycle de négociations en vue d'un accord pour éviter la double imposition, dans le but de dynamiser les échanges commerciaux, d'attirer davantage d'investissements et de promouvoir la coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, ces pourparlers visent à concilier les intérêts économiques des deux États, à lutter contre l'évasion fiscale et à encourager la création de grandes entreprises.

Le document précise que les travaux porteront sur la réduction des taux d'imposition -- notamment l'impôt sur les activités industrielles, l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu -- en s'appuyant sur le modèle universel recommandé par l'Organisation des Nations unies (ONU).

La délégation technique angolaise est dirigée par Faustina Neto, négociatrice en chef de l'Administration générale fiscale (AGT) du ministère des Finances, déjà arrivée dans la capitale nigériane pour mener les discussions avec ses homologues locaux.

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À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola au Nigeria, José Bamóquina Zau, a souligné l'importance d'harmoniser la législation fiscale des deux nations afin de renforcer le commerce bilatéral.

Les négociations, qui doivent s'achever vendredi (25 septembre), devraient aboutir à l'élaboration d'un protocole d'accord sur le sujet.