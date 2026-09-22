Burkina Faso: Programme national de volontariat - 1 million de réservistes à recruter

Le directeur général du Groupement d'intérêt Public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), Djourmité Nestor Noufé, a animé une conférence de presse, vendredi 18 septembre 2026 à Ouagadougou sur le recrutement des volontaires nationaux.

Le Groupement d'intérêt Public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) ambitionne recruter 1 million de volontaires réservistes au cours des cinq prochaines années, à raison de 200 000 par an. Les candidatures sont recevables, dès le 25 septembre 2026, à travers la plateforme d'enregistrement des Volontaires nationaux réservistes (VNR).

L'information a été annoncée, lors d'une conférence de presse, vendredi 18 septembre à Ouagadougou. Le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, a indiqué qu'il s'agit de créer les conditions pour que chaque jeune, qui le souhaite, puisse transformer son patriotisme en action concrète. « Nous voulons faire émerger une génération de citoyens formés, disciplinés, solidaires, patriotes, engagés et prêts à répondre lorsque la Nation les appelle », a-t-il expliqué. Le DG du GIP-PNVB a aussi fait savoir que le volontaire national réserviste pourra être mobilisé lorsque les circonstances l'exigeront dans le respect des compétences et des responsabilités des services publics.

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« Il pourra contribuer à relever les défis et les urgences sanitaires, aux opérations de solidarité et de réponse aux catastrophes, à l'hygiène et à l'assainissement, à la protection de l'environnement, à l'entretien d'infrastructures communautaires, à la cohésion sociale, au déploiement des services publics dans les zones reconquises et à d'autres missions d'intérêt général », a-t-il précisé.

En plus, Djourmité Nestor Noufé a annoncé le recrutement des volontaires seniors. Cette initiative a pour objectif, a-t-il justifié, de capitaliser et réinjecter l'expertise des hauts cadres admis à la retraite, des experts seniors, des jeunes professionnels ayant une expérience de plus de 20 ans, au service de la jeune génération de professionnels des secteurs clés du développement national. Il s'agit de sept volontaires seniors en entrepreneuriat, avec des profils de banquiers, fiscalistes, experts en industrie et de 15 dans le domaine de la santé.

De l'avis du DG du GIP-PNVB, les sept volontaires animeront un camp de mentorat endogène de cinq jours à Ziniaré. Quant aux 15 volontaires

seniors en santé, ils seront mobilisés à l'hôpital Saint Camille à Ouagadougou, pendant trois jours pour offrir des consultations et des dépistages gratuits de haut niveau aux populations vulnérables.

Djourmité Nestor Noufé a invité les collectivités et les partenaires techniques et financiers à accompagner cette dynamique et à faire du volontariat un outil de mobilisation citoyenne au service des besoins réels des communautés.