Angola: Deux agents de sécurité arrêtés pour vol de batteries de système photovoltaïque

21 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FF/ALH/DF/LUZ

Mussende — Deux agents de sécurité ont été arrêtés samedi dernier dans la municipalité de Mussende, province de Cuanza-Sul, pour vol de douze batteries du système photovoltaïque d'une antenne d'Angola Telecom.

Selon l'annonce faite ce lundi par le chef du Département de communication du Commandement provincial de la police nationale, sous-inspecteur Tomás Filipe da Silva, il s'agit de deux citoyens angolais âgés de 18 et 24 ans.

Le jeune homme de 24 ans, surnommé « Fúria », ancien agent de sécurité pour une société privée, aurait pénétré la nuit avec son complice dans les installations et dérobé les accumulateurs reliés aux panneaux solaires.

Le responsable a expliqué que les accusés avaient été aperçus vers 18 heures et dénoncés par des habitants de la région, alors qu'ils transportaient du matériel sur une moto à trois roues.

Pour le responsable, les deux individus interpellés avaient l'intention de se rendre au siège municipal de Mussende pour vendre ces batteries sur marché noir.

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