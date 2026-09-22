Soudan: Le centre africain de lutte contre les maladies évalue le programme de vaccination à Khartoum

Une délégation du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a visité mardi la direction du Programme élargi de vaccination à Khartoum, dans le cadre de sa visite au Soudan.

La délégation s'est informée des efforts déployés pour remettre en service la chaîne centrale du froid, notamment le transfert des vaccins depuis l'entrepôt central pendant la guerre et les mesures prises pour rétablir son fonctionnement.

Le programme a également présenté les difficultés rencontrées durant le conflit, ainsi que l'amélioration notable de la couverture vaccinale des enfants en 2025. Les campagnes menées pour réduire le nombre d'enfants non vaccinés et limiter la propagation des maladies ont également été évoquées, de même que les besoins actuels et futurs du programme.

Le directeur général des soins de santé primaires, Dr Musab Siddiq, a remercié la délégation pour sa visite et son soutien au Soudan. Africa CDC a salué les efforts accomplis et promis de renforcer son appui au programme afin de préserver la santé des enfants.