Afrique: ONU - La 81e Assemblée générale s'ouvre sur fond de défis mondiaux

Le débat général de l'Assemblée générale à sa 81e session se déroulera du mardi 22 au samedi 26 septembre et le lundi 28 septembre 2026.

La Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies s’ouvre ce mardi 22 septembre 2026 à New York, avec la participation attendue de près de 130 chefs d’État et de gouvernement. Jusqu’au 28 septembre, les dirigeants mondiaux doivent se pencher sur plusieurs enjeux majeurs, parmi lesquels le changement climatique, le développement, la santé, la gouvernance de l’intelligence artificielle, la paix et la sécurité.

Placée sous le thème « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations unies au service de tous », la 81e session entend mettre l’accent sur le renforcement de la coopération internationale face à des défis mondiaux de plus en plus interdépendants.

Ouverte officiellement le 8 septembre, la session est présidée par Khalilur Rahman, ministre des Affaires étrangères du Bangladesh et président de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le débat général, prévu du 22 au 28 septembre, constitue le principal temps fort de la Semaine de haut niveau. À la tribune des Nations unies, les chefs d’État et de gouvernement exposeront leurs priorités et leurs positions sur les grands dossiers internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bassirou Diomaye Faye à New York

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar lundi 21 septembre à destination de New York pour prendre part aux travaux de la Semaine de haut niveau.

Son déplacement intervient après des visites effectuées la semaine précédente à Washington et à Abu Dhabi, dans le cadre du renforcement des relations du Sénégal avec ses partenaires internationaux.

À New York, le chef de l’État doit participer aux différentes rencontres de haut niveau et porter la position du Sénégal devant la communauté internationale.

Sa participation intervient dans un contexte où plusieurs dossiers concernant directement le continent africain devraient occuper une place importante dans les échanges, notamment le financement du développement, le changement climatique, la gouvernance mondiale ainsi que les enjeux de paix et de sécurité.

Tshisekedi absent de la rencontre

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ne participera pas, pour sa part, à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale.

Son absence a été annoncée dimanche 20 septembre par les autorités congolaises, sans qu’une explication détaillée soit officiellement fournie.

Selon plusieurs sources citées par RFI, cette absence serait liée aux restrictions de voyage imposées par les États-Unis en raison de la situation sanitaire en RDC. Cette explication n’a toutefois pas été officiellement confirmée par les autorités congolaises.

Félix Tshisekedi sera représenté à New York par une délégation conduite par la Première ministre Judith Suminwa.

Une semaine de diplomatie mondiale

Au-delà du débat général, la Semaine de haut niveau sera rythmée par de nombreuses rencontres bilatérales et réunions consacrées aux principaux défis internationaux.

Le climat et la transition juste figurent notamment à l’agenda, tout comme la santé, la gouvernance de l’intelligence artificielle, le développement, la paix et la sécurité.

Cette séquence diplomatique intervient alors que le système multilatéral fait face à de multiples défis : conflits persistants, inégalités croissantes, urgences climatiques et érosion de la confiance dans les institutions internationales.

Pour les Nations unies, cette 81e session doit ainsi permettre de remettre au centre des discussions la coopération internationale et la capacité du multilatéralisme à apporter des réponses communes aux crises mondiales.