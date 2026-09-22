Soudan: Le ministre des Affaires étrangères examine avec son homologue néerlandais les moyens de soutenir la stabilité au pays

Le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem s'est entretenu mardi avec le ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Reinette Klever, de l'évolution de la situation au Soudan et des efforts déployés en faveur de la stabilité.

La rencontre, tenue lundi soir en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a également porté sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays au sujet des questions d'intérêt commun.

Le ministre soudanais a fourni à son homologue un exposé détaillé sur la situation au Soudan et les efforts en cours pour parvenir à la stabilité.

De son côté, le ministre néerlandais a réaffirmé l'attachement de son pays au soutien de la sécurité et de la stabilité au Soudan, soulignant l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et humanitaires destinés à soutenir le peuple soudanais et à alléger ses souffrances.

Les deux parties sont convenues de maintenir le contact et la coordination diplomatique au cours de la prochaine période, afin de renforcer les relations bilatérales et de soutenir les questions d'intérêt commun dans les enceintes internationales.