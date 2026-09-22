Soudan: Gen. Gabir préside une réunion de la Haute Commission chargée du changement et du remplacement de la Monnaie

Le membre du Conseil de souveraineté, Gen Ibrahim Gaber Ibrahim a présidé une réunion de la Haute Commission chargée de l'élaboration d'un plan global pour le changement de la monnaie soudanaise, en présence de plusieurs ministres, secrétaires généraux de ministères, du gouverneur de la Banque centrale du Soudan et de représentants des organismes concernés.

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Aïssar, porte-parole de la commission, a déclaré que cette réunion couronnait plus d'un an et demi de consultations intensives, depuis le lancement des opérations de remplacement de la monnaie dans plusieurs États. Ces opérations avaient notamment été accompagnées d'appels aux citoyens à ouvrir des comptes bancaires et à utiliser les applications bancaires pour leurs transferts financiers.

Selon lui, la réunion a examiné les dispositions relatives au remplacement de la monnaie dans les États sûrs, ainsi que les moyens de faire progresser le projet afin de renforcer l'économie nationale. Les discussions ont également porté sur la lutte contre la contrebande de l'or, la régulation de l'économie et l'interconnexion numérique des institutions publiques.

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Les participants ont en outre abordé plusieurs dossiers économiques, notamment la réussite de la campagne agricole d'été, la préparation de la campagne d'hiver, l'amélioration des recettes provenant des exportations de bétail, ainsi que le développement des applications bancaires et de la transformation numérique pour sécuriser les opérations de collecte, de dépense et de paiement électronique.

Khalid Al-Aïssar a indiqué que la réunion visait à élaborer une nouvelle feuille de route pour bâtir une économie nationale fondée sur une volonté souveraine et résister aux tentatives de déstabilisation économique par la diffusion de fausses informations.

Il a enfin assuré que le gouvernement préparait des plans solides pour protéger l'économie et les intérêts du peuple soudanais, face aux défis militaires, économiques et médiatiques auxquels le pays est confronté.