Soudan: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec le directeur exécutif de l'UNOPS

22 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

New York, 22 Sept 2026 (SUNA) - Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohieddine Salem s'est entretenu lundi avec le directeur exécutif du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les discussions ont porté sur les efforts du gouvernement en faveur du redressement économique et de la reconstruction, ainsi que sur la mise en place des services essentiels nécessaires pour accompagner les retours volontaires.

Le ministre soudanais a évoqué les domaines dans lesquels le Soudan souhaite renforcer sa coopération avec l'UNOPS, notamment la santé, l'agriculture, les projets de retour volontaire et les solutions durables pour les personnes déplacées. Il a également souligné l'importance de l'autonomisation économique des femmes, ainsi que de l'expertise technique de l'Office pour accélérer la relance industrielle et soutenir les programmes de logements productifs.

Le directeur exécutif a indiqué que l'UNOPS mettait actuellement en oeuvre, en coordination avec les autorités nationales, plusieurs projets stratégiques dans les États sûrs, avec la participation des compétences nationales et du secteur privé.

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Il a assuré qu'il continuerait à inscrire le Soudan à l'ordre du jour de ses entretiens avec les partenaires et les pays donateurs.

La rencontre s'est achevée par une invitation adressée au directeur exécutif à se rendre au Soudan afin d'examiner les perspectives d'une coopération élargie avec les parties concernées.

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