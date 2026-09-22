Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue portugais

22 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohieddine Salem a rencontré lundi son homologue portugais, Paulo Rangel, en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Le ministre soudanais a informé son homologue de l'évolution de la situation au Soudan, alors que le Portugal s'apprête à entamer, en janvier prochain, son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité.

Les deux responsables sont convenus de maintenir le contact et de renforcer la coordination au cours de la prochaine période. Le ministre portugais des Affaires étrangères a, pour sa part, assuré que son pays adopterait une position positive et constructive à l'égard du dossier soudanais au Conseil de sécurité.

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