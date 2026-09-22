Cote d'Ivoire: De la finance à la tech - Eunice Coulibaly crée Lakoli pour simplifier la gestion des écoles ivoiriennes

Diplômée de l'IPAG Business School, passée par l'audit en France puis revenue en Côte d'Ivoire pour s'engager dans l'éducation, Eunice Coulibaly a créé Lakoli, une plateforme de gestion scolaire qui intègre la facturation normalisée électronique. Son ambition : rendre aux écoles le temps qu'elles perdent en tâches administratives.

Derrière une école, il y a des enseignants, des élèves et des familles. Il y a aussi des inscriptions à enregistrer, des scolarités à encaisser, des dépenses à maîtriser et des parents à informer. Ce travail, peu visible, conditionne pourtant le bon fonctionnement de tout l'établissement.

Eunice Coulibaly le connaît de l'intérieur. Elle co-dirige le Groupe Scolaire Source & Vision et le Collège Moderne Source & Vision, à Agboville, qui accueillent des élèves du préscolaire à la 3e. Basée à Abidjan, elle fait régulièrement le trajet vers l'établissement. « Je ne peux pas être sur place tous les jours. Mes équipes à Agboville ont besoin d'un vrai outil de pilotage, et moi, j'ai besoin de savoir à tout moment où en est l'école. »

De la rigueur financière à la réalité des écoles

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Diplômée en finance d'entreprise et audit de l'IPAG Business School, Eunice Coulibaly débute sa carrière chez Grant Thornton, à Nice. Elle y accompagne des entreprises dans leur suivi financier et la construction de leurs business plans. De retour en Côte d'Ivoire, elle devient directrice administrative et financière d'un groupe familial, où elle pilote la structuration et la numérisation de la gestion.

Dans une école, cette gestion prend une forme très concrète. Il faut savoir combien d'élèves sont réellement inscrits, retrouver la situation d'une famille qui conteste un versement, suivre les paiements échelonnés et relancer les retardataires. Lorsque ces informations sont dispersées entre cahiers, reçus et fichiers Excel, les reconstituer mobilise l'équipe au détriment de l'accueil des parents et de l'accompagnement des enseignants.

Elle décide alors de concevoir un outil à partir des besoins de sa propre école, pensé pour les réalités des établissements ivoiriens.

Ce que disent les écoles

En présentant Lakoli à d'autres établissements, Eunice Coulibaly retrouve partout les mêmes préoccupations. Les impayés s'accumulent et les relances prennent un temps considérable. Les encaissements en espèces sont difficiles à suivre avec précision. Les directions veulent savoir si les enseignants sont présents et si les programmes avancent. Les rapports à transmettre à l'administration mobilisent des journées entières.

« Un fondateur doit pouvoir faire confiance à son équipe, et une équipe a besoin d'outils pour rendre compte simplement de son travail. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de visibilité pour tout le monde. »

Lakoli, éprouvé sur le terrain

Lakoli rassemble dans un même environnement les dossiers des élèves, les inscriptions, les frais de scolarité et les paiements, y compris par Mobile Money, la caisse et les dépenses, les notes et bulletins, les présences, l'emploi du temps, un espace dédié aux enseignants et la communication avec les familles. Chacun, de la direction à la comptabilité en passant par la scolarité et les enseignants, travaille à partir des mêmes informations, avec des accès adaptés à ses responsabilités.

La plateforme est utilisée au sein du Groupe Scolaire Source & Vision depuis 2024. « Aujourd'hui, je connais la situation des impayés en quelques secondes. Les relances partent automatiquement par SMS, et les avis de relance ou les listes à remettre aux parents s'impriment en un clic. Ce qui prenait des jours se fait désormais en quelques minutes. »

La FNE intégrée à la gestion scolaire

Lakoli intègre la facturation normalisée électronique (FNE), le dispositif de la Direction générale des impôts qui permet de sécuriser et de tracer les factures. Pour les établissements concernés, cette obligation représente souvent une charge administrative supplémentaire.

En l'intégrant directement à l'outil de gestion, Lakoli évite les doubles saisies : la facture est établie à partir des encaissements déjà enregistrés, et le suivi des paiements reste cohérent avec la facturation.

Un accompagnement de proximité

Adopter un logiciel suppose de changer certaines habitudes. Lakoli accompagne donc les établissements dès leurs premiers pas, avec la formation des équipes, un guide de prise en main et un contact direct par téléphone et WhatsApp.

« Les écoles ont surtout besoin de temps. Lakoli regroupe tout ce qui leur en prend, pour qu'elles puissent se concentrer sur l'essentiel : la réussite de chaque enfant et, au-delà, le développement de la Côte d'Ivoire. »