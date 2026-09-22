interview

En prélude aux journées portes ouvertes, le coordonnateur de l'Ucp Santé - Bm revient sur des réalisations de la structure.

Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce qui motive votre contribution au renforcement du système sanitaire ivoirien ?

Nous avons un pays qui a des fondamentaux économiques solides. À comparaison égale, nos indicateurs de santé, il y a quelques années, étaient en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Il était donc normal, aux côtés du ministère de la Santé, de trouver des stratégies innovantes, mais surtout de mobiliser les ressources pour adresser les défis clés qui nous permettront d'avoir des indicateurs de santé conformes à notre niveau de développement économique.

Quelles sont vos priorités ?

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Le Plan national de développement (Pnd), globalement, place le capital humain au centre des actions. Le capital humain, c'est notamment la santé et l'éducation. En matière de santé, le Pnd sanitaire a pour ambition de faire en sorte que chaque ivoirien puisse se soigner dans les conditions les meilleures sans que cela soit un frein à son épanouissement, à son évolution et sans que cela pèse sur ses capacités financières.

Cela appelle à développer des stratégies pour un accès aux soins, mais surtout à disposer d'un système de santé performant, efficace et accessible à la population. C'est le défi global qui fait que nous devons avoir une conjonction d'interventions qui nous permettra d'adresser les sous-défis et les éléments structurels qui peuvent être des freins à l'atteinte de cet objectif.

Quelles sont les principales réalisations sur lesquelles vous communiquerez lors des Journées portes ouvertes ?

La performance d'un système de santé, c'est globalement la mortalité maternelle et infantile. Notre pays a un taux de mortalité maternelle et infantile acceptable. C'est vrai qu'on a une réduction de moitié durant ces dix dernières années, mais ce taux reste relativement élevé, comparé à d'autres pays qui ont des niveaux de développement inférieurs au nôtre.

L'un de nos objectifs est de pouvoir travailler résolument sur les déterminants de la mortalité maternelle et infantile. Les objectifs de développement de l'ensemble du programme que nous conduisons portent sur la réduction de moitié de la mortalité maternelle et infantile. Nos interventions sont beaucoup axées sur la mère et l'enfant.

En termes de résultats, en lien avec la stratégie globale du gouvernement qui est la Couverture maladie universelle (Cmu), si on veut réduire la mortalité maternelle et infantile, il faut que la femme enceinte puisse aller à l'hôpital, trouver un centre de santé, y accéder et être prise en charge sans qu'elle n'ait à souffrir des conditions économiques. L'enfant qui va naître doit être pris en charge dans des conditions optimums. Pour cela, le frein à l'accessibilité financière doit être réduit.

Durant les cinq dernières années de la mise en oeuvre de notre programme, nous avons beaucoup travaillé aux côtés du ministère en charge de la Santé et du ministère en charge de la Protection sociale pour permettre l'accélération de la mise en oeuvre de la Cmu. L'accélération s'est faite à travers tout un ensemble d'interventions.

La Cmu est mise en oeuvre par des partages d'expériences avec d'autres pays, des stratégies innovantes et un accompagnement financier. Aujourd'hui, nous avons plus de 25 millions de personnes enrôlées et on travaille, avec les deux ministères, à accroître l'accessibilité des cartes et leur utilisation dans les centres de santé. C'est un élément clé du résultat que nous allons présenter au cours des Journées portes ouvertes de la Banque mondiale.

Ces résultats sont-ils suffisants ?

Un autre élément concerne la facilitation de l'accès des femmes enceintes au personnel de santé. Vous savez, en zone rurale, nous avons des localités où l'accès à un centre de santé est difficile. Nous avons développé, avec le ministère en charge de la Santé, une stratégie mobile dénommée « See Your Baby ».

À travers des mini-cliniques mobiles qui disposent d'échographe et de tout un ensemble d'équipements, le personnel de santé se déplace pour aller vers les zones difficiles pour que ces femmes qui, sans cette intervention, n'auraient pas pu faire un suivi correct, n'auraient pas pu faire vacciner leurs enfants, n'auraient pas permis à ces enfants, durant les 1 000 premiers jours de la naissance, d'accéder à des soins de santé, d'être prise en charge. En termes d'impact, pour les zones où nous avons expérimenté cette stratégie, les décès maternels ont été considérablement réduits.

En outre, vous savez qu'on a aujourd'hui un grand défi qui concerne les ressources humaines de santé. Le gouvernement a fait l'effort de permettre un accès aux centres de santé. Ainsi, aujourd'hui, plus de 80% de la population a accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Lorsque le gouvernement construit les infrastructures, il faut mettre à disposition les ressources humaines.

Vous savez qu'on ne forme pas un médecin, ni un agent de santé en deux jours. Il faut trouver des stratégies innovantes pour que les populations, qui vont fréquenter ces centres, aient accès aux services. Dans ce cadre, conscients que les gynécologues-obstétriciens ne sont pas assez, nous travaillons, avec le ministère, à mettre en place une stratégie de délégation des tâches qui consiste à utiliser des médecins généralistes.

Avec la Sogoci, la société savante, nous oeuvrons à les accompagner et à les former pour qu'ils soient opérationnels. À travers un accompagnement et notamment avec un gynécologue titulaire, ces médecins ont la capacité de faire des césariennes et un certain nombre de choses dévolues aux gynécologues. Dans les zones où cela a été réalisé, on a noté une réduction de la mortalité maternelle. Pour nous, ces résultats concrets découlent d'un certain nombre d'interventions menées dans le cadre de notre programme.

En termes de résultats concrets, quel est le taux de couverture de vos cliniques mobiles «See Your Baby» au plan national ?

Nous avons démarré des phases pilotes. Aujourd'hui, nous sommes dans une vingtaine de districts sanitaires. L'idée, c'est de pouvoir, à travers les résultats, développer une stratégie nationale et avancer.

Comment faites-vous pour consolider les acquis et améliorer la couverture sanitaire en Côte d'Ivoire ?

Nous avons la chance d'avoir le ministère de la Santé qui trouve des financements pour développer et opérationnaliser son Pnd sanitaire. Cela, dans l'optique d'une synergie ainsi que d'une intégration de la stratégie dans le système de santé. Car un projet ne vaut que par sa capacité à développer des choses qui donnent des résultats et qui sont ensuite intégrées dans le système de santé.

En termes de consolidation des acquis, il faut dire qu'en même temps qu'on travaille de façon spécifique sur certaines stratégies, nous agissons de façon globale sur l'ensemble du système. Nous apportons un appui considérable au ministère pour l'opérationnalisation de la réforme hospitalière et le mécanisme de financement de la santé qui, à terme, permettra aux hôpitaux de générer leurs propres ressources et d'assurer la continuité de l'ensemble de ces stratégies que nous mettons en oeuvre.

La consolidation des acquis est un élément clé de notre stratégie. Aussi, avec les différents programmes de santé, tout ce que nous développons en phase pilote, nous travaillons pour en faire la norme au niveau national, avec les résultats obtenus.