Cote d'Ivoire: Journée olympique 2026 - La collaboration entre les pouvoirs publics et les instances sportives mise en lumière

La Côte d'Ivoire a commémoré, samedi, à l'Espace Cristal, en Zone 3, le jour de la fondation du Comité international olympique (Cio) où Pierre de Coubertin a lancé à Paris, le mouvement en faveur de la renaissance des Jeux olympiques de l'Antiquité, le 23 juin 1894.

Cette journée de célébration du sport, de la santé et du vivre-ensemble a été marquée par une conférence-débat organisée par le Comité national olympique (Cno-Côte d'Ivoire), sur le thème : « Regards croisés de l'État et du mouvement olympique sportif sur l'avenir de nos jeunes champions ».

A cet effet, Adama Doumbia, Dg des sports, Ben Youssef Méité, ancien athlète de haut niveau, président de la Commission athlètes du Cno Côte d'Ivoire, et Kouadio Jeannot, secrétaire général dudit comité, ont échangé directement avec le public présent dans la salle.

Le débat est a eu lieu après la lecture du message de la présidente du Comité international olympique (Cio) lu par Suzanne Wolber, 4e vice-présidente du Comité national.

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Les échanges ont tourné autour des valeurs de l'olympisme, des dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État et les conditions nécessaires à la progression des jeunes athlètes.

Adama Doumbia, directeur général des sports, a insisté sur les mesures prises par l'État, notamment la loi de 2014 relative au sport et ses décrets subséquents. Il a également mis en avant les subventions que l'État de Côte d'Ivoire accorde aux sportifs de haut niveau à travers les fédérations, en termes de prise en charge de la participation de ces fédérations aux compétitions sportives internationales.

À ces dispositifs s'ajoutent, selon lui, plusieurs autres appuis sous la forme d'infrastructures sportives aménagées. « Nous avons également mis le doigt sur la responsabilité des athlètes eux-mêmes pour leur formation, l'intérêt qu'il y a pour eux à s'entraîner en dehors des heures d'entraînement, un travail individuel à faire pour être beaucoup plus performant », a indiqué le directeur général des sports.

Le ministère des Sports, selon lui, travaille sur cette question à travers « sa politique de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives de proximité dans le cadre des ressources qui lui sont mises à disposition par la taxe sur le tabac ». Avant d'appeler à multiplier les rencontres consacrées aux problématiques du sport.

Kouadio Jeannot a présenté les qualités requises pour la réussite d'un athlète. Tandis que Ben Youssef Méité partait de son expérience personnelle, pour appeler les jeunes athlètes à préparer l'après -carrière afin d'éviter d'être des cas sociaux.

Au nom de Me Georges N'Goan, président du Comité national olympique, en mission à l'étranger, la vice-présidente, Suzanne Wolber, a insisté sur l'objectif de renforcer la présence ivoirienne aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

« Ce que nous souhaitons au niveau du Cno, c'est d'avoir beaucoup d'athlètes, car aujourd'hui, notre moyenne est de 12. Los Angeles n'est pas loin. Aujourd'hui, les rankings doivent être faits. Ce n'est pas trop tard pour certains. Nous souhaiterions donc quand même atteindre une vingtaine d'athlètes, parce que c'est ce nombre qui détermine la taille de la délégation », a expliqué Suzanne Wolber.