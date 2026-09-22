Cote d'Ivoire: 1er Grand prix international d'équitation - Jacqueline Ouégnin magnifiée le 10 octobre, à Grand-Bassam

Plusieurs cavaliers du continent s'apprêtent à rivaliser dans l'ancienne capitale de la colonie française.

Première capitale de Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam va encore être le théâtre, le 10 octobre prochain, d'un événement historique.

En effet, la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) a décidé d'y organiser un Grand prix international d'équitation. Une compétition dotée du grand prix Jacqueline Ouégnin (5 000 000 de FCfa), du nom de l'épouse de la référence du protocole d'État en Côte d'Ivoire et en Afrique, Georges François Ouégnin.

« Mamija », comme on l'appelait affectueusement, a été arrachée à l'affection de tous, le lundi 7 avril 2025. La famille équestre nationale, reconnaissante pour la contribution de cette dame au grand coeur au rayonnement de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire, a choisi ce jour-là pour lui rendre un hommage mérité.

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Le grand format prévu au stade municipal de la cité balnéaire regroupera de nombreux cavaliers du continent, notamment du Mali, du Nigeria, du Maroc, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso.

Le projet a été présenté officiellement aux autorités de la ville, notamment au maire Jean-Louis Moulot qui voit en cette activité une volonté de valoriser une ville au patrimoine exceptionnel inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

La direction de la course, elle, travaille à offrir une fête sportive à la hauteur de la marraine ô combien effacée. « Pour garantir une totale transparence et l'équité pour l'ensemble des participants, les trois premières courses, 1 200 et 2 x 1 800 mètres, sont strictement réservées aux chevaux locaux ouest-africains communément appelés Arewa. Les chevaux non conformes à cette catégorie seront refusés au départ », précise le directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie), Stéphane Yanké, qui annonce que le contrôle et la vérification des chevaux se feront dès l'arrivée des chevaux inscrits sur le site.

« Une commission composée d'experts de chaque pays et de deux vétérinaires officiels procédera à une vérification systématique de chaque cheval (origine, conformité, état de santé) ».

Les conditions de participation au Grand Prix (2 400 m) sont simples : il faut être inscrit avant la date limite de clôture des inscriptions (26 septembre), présenter un carnet vétérinaire à jour, se soumettre obligatoirement aux contrôles vétérinaires et anti-dopage.