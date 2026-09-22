Madagascar: Rugby à VII - Africa Men's Seven Series - Les Makis dans l'incertitude

Le rugby à VII masculin est au rendez-vous de l'Africa Men's Sevens Series dans quinze jours. Cette compétition nécessite des moyens financiers encore à rassembler avant le départ.

Madagascar sera au rendez-vous de l'Africa Men's Sevens Series les 3 et 4 octobre à Maurice. Pour les Makis, cette échéance nécessite une préparation à la hauteur du niveau de la compétition, car les trois premiers sont qualifiés pour le tournoi de qualification olympique pour les Jeux olympiques de 2028.

Le rugby à VII impose un rythme particulièrement intense et exige une préparation physique, technique et tactique spécifique. Mais avant même de penser au terrain, la Fédération malagasy de rugby doit résoudre une équation beaucoup plus concrète : disposer des moyens nécessaires pour emmener la sélection à Maurice dans de bonnes conditions.

Le budget d'une campagne internationale ne se limite pas au déplacement. Il faut prendre en compte les billets d'avion, le transport sur place, l'hébergement, la restauration, les équipements, les soins médicaux, l'encadrement technique et les éventuels stages de préparation. Pour une fédération aux ressources limitées, chaque poste représente une dépense supplémentaire.

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« Nous avons programmé à l'avance les sorties internationales et avons avisé le ministère concerné. Pour cette sortie à Maurice, nous avons déjà envoyé les dossiers au ministère de la Jeunesse et des Sports. À ce jour, nous n'avons rien reçu en retour et Malagasy Rugby n'a pas reçu de subvention en 2025 », confie Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby.

Aide tardive

Et Rakotomalala de continuer : « La question du financement est indissociable de la préparation sportive. Une sélection qui doit attendre les dernières semaines pour réunir les fonds peut difficilement bénéficier des mêmes conditions de préparation qu'une équipe disposant d'un budget sécurisé plusieurs mois à l'avance. »

Pour une équipe nationale, l'État constitue l'un des principaux acteurs susceptibles d'accompagner la participation à l'international. Cette aide de l'État conditionne la participation ou non d'une équipe nationale. Son soutien peut prendre la forme d'une subvention ou d'une prise en charge de certaines dépenses liées aux compétitions internationales. C'est le cas de la subvention que Malagasy Rugby a obtenue au mois d'août, huit mois après l'événement, lors de sa participation au Challenger Series de Dubaï au début de l'année.

Pour les Makis à VII, la disponibilité des fonds au moment opportun est aussi importante que le montant accordé. Une aide tardive peut compliquer la réservation des billets, l'organisation d'un stage ou la planification logistique. Côté partenaires et sponsors, Malagasy Rugby est en étroite collaboration avec Star et Orange Madagascar.

La question mérite donc d'être posée clairement : quel est le coût réel de la participation des Makis à VII à Maurice, quelle part est prise en charge par l'État, quelle part revient à Malagasy Rugby et combien les sponsors apportent-ils ?