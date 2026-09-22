Madagascar: Andravoahangy - Des marchands de rue perturbent la circulation

Un secteur d'Andravoahangy a été plongé hier matin dans un bouchon de circulation et des émanations de fumée, provoquées par un incendie de pneus. Des marchands de rue ont manifesté en brandissant des banderoles et en brûlant des pneus sur la chaussée entre Andravoahangy et Ambodivona. « Nous revendiquons notre retour sur notre emplacement habituel. Pourquoi les marchands installés entre les toilettes publiques d'Andravoahangy et la station Galana d'Ambodivona sont-ils les seuls à être expulsés, alors qu'en dehors de cette zone, les marchands sont autorisés à vendre ? », fustige une commerçante.

Une trentaine de personnes ont manifesté, portant des banderoles avec les inscriptions : « Laissez-nous vendre, résolvez nos problèmes » et « Nous sommes fatigués, Andravoahangy Saint-Antoine, venez à notre secours », selon la Police nationale.

Les forces de l'ordre sont descendues sur place pour maintenir l'ordre public, dissuadant les manifestants afin de préserver la sécurité des riverains et des usagers de la route. Vers 12h15, la situation s'est apaisée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force, et la circulation a repris son cours normal.

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Ces marchands ont été expulsés la semaine dernière. Ils prévoient de reprendre leurs activités sur les trottoirs dès aujourd'hui.

Occupé

De son côté, la direction du Marché, rattachée à la Commune urbaine d'Antananarivo, rappelle que la vente sur les trottoirs reste interdite. « C'est en plus un axe scolaire : il n'y a plus d'endroit où les écoliers peuvent circuler en sortant de l'école, et aucun espace de stationnement pour les véhicules venant les récupérer, car tout est occupé par les marchands », déplore Gilles Randrianatoandro.