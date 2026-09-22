Madagascar: Commerce - Les démarches d'exportation simplifiées

Les démarches liées à l'exportation évoluent. Une formation consacrée à la plateforme « Alalana » a débuté le 21 septembre à Mahamasina. Pendant deux jours, les représentants des directions régionales du Commerce et de la Consommation sont formés à l'utilisation de cet outil, conçu pour améliorer le traitement des demandes d'autorisation d'exportation.

Pour les opérateurs économiques, les formalités administratives constituent une étape incontournable avant l'acheminement des produits vers les marchés extérieurs. La plateforme « Alalana » vise à faciliter les échanges d'informations entre les entrepreneurs sollicitant une autorisation d'exportation et les responsables chargés d'examiner leurs demandes. Elle doit également contribuer à une meilleure gestion des documents requis.

La vanille, le girofle et d'autres produits destinés à l'exportation sont concernés par ce dispositif. En structurant davantage les procédures, la plateforme doit permettre aux services compétents de mieux accompagner les opérateurs. La qualité du traitement administratif peut, en effet, avoir des répercussions concrètes sur le déroulement des opérations commerciales.

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Lors de l'ouverture de la formation, la ministre du Commerce et de la Consommation, Andriamadison Haingotiana, a souligné l'importance de renforcer les échanges entre les différents acteurs. « La plateforme Alalana permet d'accélérer le traitement des documents des opérateurs qui demandent une autorisation d'exportation et de le rendre plus transparent », a-t-elle déclaré. Elle a également encouragé les participants à partager leurs connaissances et leurs expériences durant ces deux journées.

Cette formation s'inscrit dans une démarche plus large d'accompagnement des entreprises malgaches sur les marchés africains. Le Projet d'appui à l'accès aux marchés de la Zone de libre-échange continentale africaine a notamment mené des actions de sensibilisation auprès du secteur privé. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet a présenté aux opérateurs les possibilités offertes par ce marché ainsi que les conditions d'accès susceptibles de favoriser les échanges commerciaux.

L'enjeu dépasse donc la seule question administrative. Pour une entreprise souhaitant exporter, l'accès à des informations claires et à un circuit de traitement mieux organisé peut simplifier les formalités précédant l'entrée sur un nouveau marché. « Alalana » entend contribuer à cette évolution en rapprochant les exportateurs des services chargés de délivrer les autorisations.

Pour les producteurs et les entreprises concernés, notamment dans les filières de la vanille et du girofle, la simplification des procédures peut favoriser une ouverture plus large sur les marchés africains.