Afrique: Football - CAN 2027 - Sonny Laiton remplace Zacharie Boucher

L'ancien gardien des Barea, Sonny Patrick Arotiana Laiton Ewan, fait son retour au sein de la sélection malgache après avoir été mis à l'écart pendant plusieurs mois à la suite d'un incident avec le sélectionneur franco-portugais Corentin Da Silva Martins.

L'actuel portier du RUFC Luxembourg a été convoqué pour remplacer Zacharie Boucher, de l'ESTAC Troyes. Ce dernier n'a finalement pas été retenu par la Fédération malgache de football et le sélectionneur, à la suite de ses propos dans lesquels il refusait catégoriquement, publiquement et par voie de presse, sa sélection en 2018.

Avec son 1,96 m, Sonny Laiton avait intégré les Barea en 2024 pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. Il a été titularisé à neuf reprises, principalement sous la direction du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe.

Son club, le RUFC Luxembourg, vient également de valider, ce week-end, son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du Luxembourg, après sa large victoire (6-0) face au FC Amis Sportifs Hosingen. En championnat national, le Racing Union Luxembourg occupe actuellement la quatrième place provisoire, avec 17 points après huit journées, pour cinq victoires, deux matchs nuls et une défaite.

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Sonny Laiton retrouvera Geordan Dupire, du FC Atert Bissen Luxembourg, et Zakanirina Rakotoasimbola, de l'AS Tamponnaise de La Réunion, parmi les gardiens de la sélection. La saison passée, il évoluait à l'AS Excelsior de La Réunion, après quelques mois au sein du club luxembourgeois de l'Avenir Beggen et un passage au Stade briochin en 2023.

Retrouvailles

Le gardien avait auparavant évolué au sein des sélections de jeunes de l'équipe de France, des U17 aux U20, entre 2016 et 2018. Il avait commencé sa carrière chez les seniors avec l'équipe B de l'AJ Auxerre, avant d'intégrer l'équipe première, où il est resté jusqu'en 2024. Il a porté pour la première fois le maillot des Barea lors des matchs amicaux disputés en mars 2024 contre le Burundi et le Rwanda.

« Fier de revenir avec ma sélection », a-t-il écrit dimanche soir sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa convocation. Trois jours plus tôt, il avait déjà publié un message : « On n'abandonne rien. On ne lâche rien. Tôt ou tard, je reviendrai, peuple malagasy. On reste patient. On envoie tout notre soutien à notre pays pour remporter les matchs. »

La première vague de la délégation venue d'Europe, dirigée par le coach Corentin Martins et son staff, est arrivée hier soir en terre nigériane. Les joueurs locaux ainsi que quelques membres du staff devaient eux aussi s'envoler hier après-midi. La dernière vague est attendue mercredi.

Les Barea affronteront d'entrée les Super Eagles vendredi à 19 heures, heure malgache, au Godswill Akpabio International Stadium, au Nigeria, pour le compte de la première journée des qualifications à la CAN 2027.