Madagascar: Incendie - Les satellites détectent plus de trois mille points de feu

Les feux de brousse et de forêt progressent à un rythme inquiétant. Les images satellites publiées sur la page Facebook du ministère de l'Environnement et du Développement durable font état de nombreux foyers d'incendie. Au total, 3 036 points de feu ont été détectés dans tout Madagascar le 17 septembre, contre 2 407 le 14 septembre. Ceux situés à l'intérieur ou autour des aires protégées restent nombreux : 276 foyers ont été recensés le 17 septembre, contre 164 trois jours plus tôt.

Ces chiffres représentent une nette hausse par rapport à septembre 2025. À la même période l'an dernier, seulement un millier de points de feu avaient été détectés. « Les feux dépendent de la saison, mais le risque de départ de feu augmente lorsque le phénomène El Niño se manifeste », explique une source au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Le pic des feux, généralement observé en octobre et en novembre, n'est pourtant pas encore atteint.

« Avec El Niño, la période de pic pourrait se prolonger et les feux pourraient s'intensifier légèrement, en fonction des conditions météorologiques. Dès que la pluie tombe, les feux diminuent», précise la même source.

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Très intense

Selon les dernières prévisions de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), El Niño pourrait devenir « très intense » dans les prochains mois. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) place d'ailleurs Madagascar à un niveau de « très haute préoccupation » face aux risques de sécheresse, d'inondations et d'aggravation de l'insécurité alimentaire liés à ce phénomène climatique.

Sur le terrain, l'extinction des feux reste difficile dans certaines zones. « En trois semaines, nous avons fait face à quatre ou cinq feux de brousse. Certains ont atteint des villages, car le vent soufflait trop fort pour permettre de les éteindre rapidement », indique la gendarmerie de la région Sofia. Les habitants manquent cruellement de matériel pour lutter contre ces incendies. Le ministère de l'Environnement affirme toutefois qu'un plan de contingence contre les feux est disponible.