Madagascar: Basketball 5X5 - N1A Dames - La GNBC et le Cospn s'attendent à des oppositions musclées

La dernière ligne droite approche pour le championnat de Madagascar N1A. Les meilleures formations du pays se retrouveront à partir de jeudi au Palais des Sports de Mahamasina pour la phase finale qui se joue du 24 septembre au 4 octobre.

La GNBC tentera de conserver sa couronne chez les dames, tandis que le Cospn cherchera à confirmer sa suprématie chez les hommes. Mais avant même le début des hostilités à Mahamasina, les différentes phases disputées à Antsirabe et à Mahajanga ont livré quelques indications sur les forces en présence.

Chez les dames, la GNBC Analamanga a terminé en tête de son groupe avec huit points en quatre rencontres, pour un bilan de quatre victoires. Une performance qui confirme son statut de championne en titre, mais qui ne lui garantit pas pour autant une phase finale tranquille.

Derrière la GNBC, le BC Somava Sava a engrangé sept points, avec trois victoires et un nul, tandis que l'ASSM Analamanga termine troisième avec six points. Dunamis Analamanga, quatrième avec cinq points, alors que l'ASCUT Antsiranana et Fandrasa Haute Matsiatra ferment le classement de cette phase.

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Des concurrents sérieux

Dans l'autre groupe, MB2ALL Analamanga a également impressionné. Avec cinq victoires en autant de rencontres et dix points, le club s'est installé en tête, devant JEA Vakinankaratra, neuf points, et Ankaratra Vakinankaratra, huit points. JCBA Analamanga et EBF Haute Matsiatra suivent avec sept points chacun.

Chez les hommes, le Cospn n'a pas bénéficié d'un parcours aussi tranquille. Le club champion en titre a terminé deuxième de sa phase avec neuf points, derrière le RBC Boeny, auteur d'un sans-faute avec dix points en cinq matchs. BCB Boeny, ASCUM Boeny et BC Somava Sava totalisent chacun sept points, tandis que l'ASSM Analamanga ferme la marche avec cinq points.

L'autre groupe masculin confirme également l'équilibre des forces. La GNBC Analamanga et le MBC Atsinanana ont terminé aux deux premières places avec neuf points chacun. Le Cosfa Analamanga et l'ASCUT Antsiranana suivent avec huit points, devant FANDRASA Haute Matsiatra, six points, et SBC Vakinankaratra, cinq points.

Autant dire que le Cospn devra se méfier de plusieurs adversaires à Mahamasina. Le RBC Boeny, invaincu lors de sa phase, a affiché une régularité qui en fait un concurrent sérieux. La GNBC et le MBC ont également montré leur capacité à rester au contact, tandis que le Cosfa et l'ASCUT ont suffisamment de ressources pour jouer les trouble-fête.

Chez les dames, la situation est tout aussi indécise, mais la GNBC part avec un léger avantage par rapport à ses adversaires. « Nous sommes les champions en titre et nous tâcherons d'être à la hauteur de ce statut », confie Eli Michael Rakotonindrina, coach de la GNBC dame.