Madagascar: Tennis de table - Mamy Riva Rakotoarisoa fait le bonheur de Clermont-Ferrand

Le jeune pongiste Riva Rakotoarisoa évolue désormais au club du Stade Clermontois. Il ambitionne ultérieurement de se qualifier aux Jeux olympiques.

Carrière internationale. Le club du Stade Clermontois tennis de table a annoncé officiellement dimanche l'arrivée du jeune pongiste, multiple champion de Madagascar, Mamy Riva Rakotoarisoa, âgé de 19 ans. « Je suis d'abord à Clermont-Ferrand pour poursuivre mes études universitaires en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).

Et j'ai contacté le club du Stade Clermontois et il m'a accepté », explique l'habitué de la sélection nationale. « Mon objectif est d'obtenir le diplôme à l'université. Sur le plan tennis de table, j'essaie d'étoffer mes expériences dans le haut niveau dans le but d'obtenir ultérieurement la qualification aux Jeux olympiques », ambitionne l'un des meilleurs pongistes actuels de la Grande Île.

Le Stade Clermontois évolue principalement aux niveaux national et régional, avec une équipe masculine engagée en Nationale 2. Le club s'illustre régulièrement dans les compétitions par équipes départementales et fédérales.

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Riva faisait récemment partie des membres de l'équipe nationale au championnat du monde par équipes à Londres, début mai. Classé deuxième meilleur pongiste du pays et médaillé d'or au championnat d'Afrique de l'Est en 2025, il avait également disputé les championnats d'Afrique des jeunes à Lagos, au Nigeria, la même année.

Famille de champions

En 2024, il avait décroché la médaille d'or aux Jeux des jeunes de l'ACNOA aux Seychelles et avait représenté le pays aux Jeux africains à Accra, au Ghana. Riva remportait la médaille d'or aux Jeux des îles après avoir arraché le titre national catégorie senior élite. Il raflait auparavant les titres nationaux des cadets en 2021 et des juniors pendant trois saisons (2023, 2024, 2025).

Cadet d'une famille de sportifs de haut niveau, Rakotoarisoa suit les traces de ses parents et de son grand frère. Son père, Tahiry Rakotoarisoa, était lui aussi multiple champion de Madagascar et occupait le poste de directeur technique national de la Fédération malgache de tennis de table pendant une dizaine d'années, avant de s'expatrier lui aussi il y a plus de 2 ans. Il évolue de son côté au club Lagarde-Albussac Midi Corrézien.

Son grand frère, Mamy Setra, triple champion de Madagascar en 2018, 2019 et 2021, évolue pour sa part depuis 2022 au Pays Rochois et Genevois tennis de table 74 en Nationale 1. Et leur mère, ancienne présidente de la ligue d'Analamanga, est plus connue en tant que handballeuse de l'un des clubs les plus titrés du pays, THBC, multiple champion national et régional.