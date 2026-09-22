Afrique: Turquie - Le club de Rayan Raveloson se hisse en tête

Le club du capitaine des Barea, Rayan Raveloson, grimpe au sommet du classement du championnat turc, la Trendyol Süper Lig. Amedspor SK s'est propulsé en tête du classement provisoire après sa victoire 3-2 contre Besiktas dimanche au Diyarbakir Stadium.

Rayan a été titularisé durant le temps réglementaire. Son équipe a mené 2 à rien dès la 22e minute jusqu'à la pause. L'équipe adverse a réduit l'écart au retour des vestiaires (55e). Amedspor a par la suite creusé l'écart quatre minutes plus tard (59e). Besiktas a marqué son deuxième but sur penalty dans le temps additionnel (90e+8). Crédité de 13 points (+15), Amedspor se hisse ainsi en tête du classement après la sixième journée, enregistrant quatre victoires, un nul et une défaite, devant Galatasaray, accumulant lui aussi 13 points (+13).

Après ses trois victoires et un nul, Besiktas a encaissé sa première défaite face à l'équipe de Rayan Raveloson, qui avait déjà défait Trabzonspor, le club de la star égyptienne, Mohamed Salah, début septembre.