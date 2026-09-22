Madagascar: Concert anniverssaire - Ambondrona signe son grand retour au Coliseum

2 ans après sa dernière apparition sur cette scène mythique, Ambondrona revient au Coliseum Antsonjombe. Prévu ce dimanche 27 septembre 2026 à partir de 15 heures, le concert « Ambondrona - 25 taona isika, Ivony » s'inscrit dans la célébration des 25 ans de carrière du groupe, entamée en mars à La City et appelée à se poursuivre jusqu'en 2027.

Pour cette date particulière, le groupe a choisi de repenser l'espace scénique. La scène sera installée au centre du Coliseum, donnant son nom au rendez-vous, « Ivony », qui signifie précisément le centre ou le milieu. « Le concert est appelé Ivony parce que la scène sera au milieu, au centre du Coliseum », explique Beranto, compositeur principal et guitariste du groupe.

Trois heures

Les répétitions se poursuivent depuis plusieurs semaines en studio afin de préparer ce grand rendez-vous. Pendant près de trois heures, Ambondrona entend retracer son parcours musical, des premiers morceaux jusqu'aux créations les plus récentes. Le public retrouvera ainsi plusieurs titres qui ont marqué les différentes étapes de l'histoire du groupe, jusqu'à « Toa Krismasy », single sorti en décembre 2025.

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Écrit et composé par Beranto, ce morceau aborde la nostalgie, l'éloignement et le besoin de maintenir le lien avec ses proches, notamment grâce aux appels vidéo, pendant les périodes de fête comme dans les moments difficiles.

Cette célébration des 25 ans ne se limite toutefois pas à Antananarivo. Ambondrona a déjà emmené cette tournée dans plusieurs régions, notamment à Fianarantsoa, Mahajanga et Antsirabe.

Au-delà du choix de la scène et du répertoire, Beranto souligne ce qui constitue, selon lui, l'identité du groupe. « Nous restons Ambondrona. Ce qui nous caractérise, c'est de mettre du coeur dans toutes nos prestations scéniques et de partager avec le public », affirme-t-il.

Après 25 années de parcours, Ambondrona mise ainsi sur le partage et la mémoire musicale pour retrouver son public au Coliseum. Un rendez-vous qui entend réunir différentes générations autour des chansons qui ont marqué l'histoire du groupe.